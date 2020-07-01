El consejero jurídico de presidencia dijo que las personas que hicieron uso de facturas falsas "de buena voluntad" tendrían oportunidad de regularizarse.

El Servicio de Administración Tributaria SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) han presentado 5 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de empresas factureras y despachos contables que se dedican a la venta de facturas falsas para favorecer la evasión fiscal. “El presidente de la república instruyó tanto al SAT como a la Procuraduría Fiscal que hicieron una revisión de las empresas para ver cuáles se relacionan con posibles empresas que se dedican a la facturación. No sólo son empresas, sino también son despachos que tienen esta actividad ilícita,” comentó el consejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Scherer, en la conferencia mañanera del día de hoy. Scherer aseguró que se le entregó una lista al presidente de las empresas y personas que tienen relación con el uso de facturas falsas y están relacionadas con despachos. Invitó a los contribuyentes que hicieron uso de facturas ilegales a acercarse al SAT para regularizar su situación sin llegar a una denuncia penal. “Entonces, se determinó presentar denuncias penales, ya se presentaron cinco denuncias penales en contra de los factureros. Y a las personas que de buena voluntad utilizaron sin saberlo las facturas y que quieran regularizarse se les invitó, se les está invitando, a que pasen al SAT, que cubran sus impuestos y, como los convenios que tiene el SAT muchas veces, se van a regularizar sin llegar ni al crédito fiscal ni a la denuncia penal”, dijo Scherer, en conferencia desde Palacio Nacional. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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