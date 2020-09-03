El recurso de inconformidad es el medio de defensa con el que cuentan los patrones y demás sujetos obligados, para defenderse de un acto definitivo del IMSS que consideren improcedente. El 26 de a...

El recurso de inconformidad es el medio de defensa con el que cuentan los patrones y demás sujetos obligados, para defenderse de un acto definitivo del IMSS que consideren improcedente. El 26 de agosto de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un acuerdo por el que se autoriza que se reanude el cómputo de los plazos para los siguientes procesos o procedimientos:

Recurso de inconformidad. Se reanudan los plazos para su tramitación y resolución.

Correspondencia. Se reanudan los plazos de respuesta de peticiones ciudadanas.

El recurso de inconformidad es el medio de defensa con el que cuentan los patrones y demás sujetos obligados, para defenderse de un acto definitivo del IMSS que consideren improcedente. [Ley del Seguro Social 294]. El Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.140820/204.P.SG, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica que lo que establece entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. Es decir, a partir del 27 de agosto de 2020. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en su Plan estratégico institucional para la atención de la contingencia por COVID-19. Puedes ver el Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.140820/204.P.SG del IMSSaquí / Fecha de publicación: 26 de agosto de 2020.

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