Al cierre del año pasado, se identificaron 12,117 EFOS, frente a las 7,424 registradas en 2018En el último año del 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un incremento del 63.2 por ciento en el número de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) en comparación con el año anterior del sexenio anterior. Según las cifras del SAT, al cierre del año pasado, se identificaron 12,117 EFOS, frente a las 7,424 registradas en 2018. Estas EFOS se refieren a aquellas empresas que emiten facturas simulando operaciones sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad para llevar a cabo los servicios o bienes que amparan tales comprobantes. El artículo 69 del Código Fiscal establece que, en caso de detección, se presume la inexistencia de las operaciones respaldadas por dichas facturas. Santiago Guadarrama, vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo a Reforma que esta cifra como "una barbaridad" y advirtió que esto puede afectar a otras empresas. Para evitar problemas con las deducciones de los contribuyentes que hayan tenido operaciones con EFOS, es esencial monitorear constantemente la lista negra de empresas publicada en el Diario Oficial, ya que permite detectarlas a tiempo. En caso de tener operaciones con EFOS, es importante demostrar la materialidad de dichas transacciones al SAT en un plazo de 15 días. Esto puede realizarse presentando soportes documentales, tanto públicos como privados, que evidencien la realización de las operaciones, como registros de compra, correos electrónicos, entregas y recepciones de paquetes. Guadarrama recomendó utilizar al menos dos software para detectar si un contribuyente ha recibido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos por una facturera, pues esto puede prevenir consecuencias adversas en su situación fiscal. Las operaciones con EFOS implican que los impuestos no sean deducibles y que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no sea acreditable, lo que representa un desafío para aquellos afectados por esta situación. Es necesario tomar medidas preventivas y defenderse adecuadamente para enfrentar este problema creciente.