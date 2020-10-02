De acuerdo con el Quinto Anteproyecto de la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF, el 2 de noviembre será día inhábil para el SAT. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publi...

De acuerdo con el Quinto Anteproyecto de la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF, el 2 de noviembre será día inhábil para el SAT. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el Quinto Anteproyecto de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Te decimos los cambios más importantes.

Días inhábiles

Regla 2.1.6. Se modificó la regla para quedar así: Son días inhábiles para el SAT el 9 y 10 de abril, así como el 2 de noviembre de 2020. Es decir, no se tomará en cuenta ese día para efectos fiscales.

Aclaración de cartas invitación o exhortos de obligaciones omitidas

Regla 2.12.15. Se modificó la regla para quedar así:

Cuando las personas físicas o morales reciban una carta invitación o exhorto, mediante el cual cualquier autoridad del SAT solicite se acredite el cumplimiento en la presentación de declaraciones a que está sujeto de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, por algún impuesto, concepto, periodo y ejercicio, podrán realizar la aclaración correspondiente ante la Administración Desconcentrada de Recaudación más cercana a su domicilio fiscal, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite 128/CFF “Aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones omitidas”, contenida en el Anexo 1-A. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable tratándose de las cartas invitación o exhortos emitidos por la Administración General de Grandes Contribuyentes.

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