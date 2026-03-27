¿Donaste a organización que luego perdió autorización? Tu deducción es improcedente. SAT rechaza si no verificas que donataria estaba vigente El SAT revocó la autorización de 270 organizaciones donatarias durante 2025. No es acción masiva aleatoria. Es resultado de procedimientos individuales donde se acreditó incumplimiento de requisitos legales. Pero el mensaje es claro: ser donataria no es estatus permanente. Es cumplimiento continuo. El 24 de marzo de 2026, el SAT emitió tarjeta informativa aclarando el alcance de esas revocaciones. Desmentía interpretaciones sensacionalistas en medios. Explicaba que 270 revocaciones de más de 10 mil donatarias no es "masivo". Es verificación normal. Pero hay un detalle importante. La autoridad está endureciendo exigencias. Especialmente en acreditación de que organizaciones realmente hacen lo que dicen que hacen.

¿Qué es una donataria?

Una donataria autorizada es organización civil o fideicomiso que tiene autorización del SAT para recibir donativos deducibles. Significa que cuando tú donas dinero a una donataria autorizada, puedes deducir ese monto de tu ISR. En otras palabras: el gobierno subsidia tu donativo bajándote impuestos. A cambio, la donataria tiene obligaciones: destinar recursos a los fines autorizados. Cumplir requisitos. Demostrar que realmente hace lo que dice.

¿Por qué revocó el SAT 270?

No fue porque "no les cayeran bien" o por discrecionalidad. Cada revocación tuvo procedimiento legal. Artículo 82-Cuáter de la Ley ISR. Proceso: SAT identifica incumplimiento. Notifica a donataria. Le da oportunidad de corregir (derecho de audiencia). Si no corrige, revoca. Las 270 que fueron revocadas: tuvieron oportunidad. No subsanaron sus problemas en plazo legal. Resultado: pérdida de autorización. Las razones principales fueron: Razón 1: No presentar documentación que respalde actividades. Donataria decía que hacía X, pero no probaba. SAT pidió comprobantes. No entregaron o entregaron insuficiente. Razón 2: Actividades no correspondían al objeto autorizado. Por ejemplo: autorizada para educación, pero realmente hacía comercio. Desalineación entre lo permitido y lo hecho. Razón 3: Incumplimiento de requerimientos en plazo. SAT solicita información. Donataria no responde. O responde fuera de plazo. Pierde derecho a regularización. Razón 4: Especial atención en investigación científica. Muchas revocaciones fueron organizaciones que decían hacer investigación científica pero no demostraban carácter científico conforme a ley de Ciencia.

Lo que cambió: cumplimiento es continuo, no estático

Antes era lógica: obtuviste autorización, demostraste requisitos al principio, listo. Eras donataria. Ahora: obtuviste autorización, pero tienes que mantenerla. Cumplimiento no es evento puntual. Es obligación permanente. Significa: documentación es central. No es respaldo accesorio. Es elemento probatorio de cumplimiento. No basta con hacer actividades alineadas al objeto autorizado. Debes poder acreditarlas. Consistentemente. Con documentación conforme a normativa específica del sector. Ejemplo: Donataria de investigación científica. No basta investigar. Debe demostrar que investigación es científica conforme a nueva Ley de Ciencia. Documento especial que certifique carácter científico. Sin eso: se revoca.

¿Qué significa para donatarias?

Primero: Revisar que objeto social en acta constitutiva corresponda exactamente a autorización SAT. Deben coincidir palabra por palabra. Segundo: Actividades reales deben alinearse al objeto social. No hacer nada "fuera de estatutos". Tercero: Documentación de cada actividad debe existir y estar organizada. No se trata de guardar papeles. Se trata de poder demostrar ante SAT qué hiciste, cuándo, cómo, con quién. Cuarto: Responder a requerimientos del SAT en tiempo y forma. Cuando SAT pide información, debe ser completa, clara, en plazo legal. Quinto: Obtener certificaciones específicas según sector. Si haces investigación científica, necesitas documento de institución competente que acredite carácter científico. Si pierdes autorización: puedes solicitar nueva. Pero implica reintegrar expedientes, acreditar nuevamente actividades, restablecer cumplimiento integral. Costos administrativos y operativos altos.

¿Qué significa para donantes?

Si donas a una organización, no puedes asumir que está autorizada. Debes verificar. Pasos: Uno: Entra al portal del SAT o revisa Diario Oficial de la Federación. Confirma que organización está en padrón de donatarias autorizadas. Dos: Verifica que autorización esté vigente. Que no haya sido revocada. Tres: Valida que CFDI (comprobante) emitido por donataria esté correcto. Debe estar a nombre de organización autorizada. Si omites estas verificaciones: puedes enfrentar ajustes fiscales en revisión del SAT. Dirán: "Esa organización no estaba autorizada al momento de tu donativo. Tu deducción es improcedente". Resultado: tienes que devolver impuesto que ya dedujiste. Plus multas y recargos.

¿Cuáles son los riesgos principales?

Riesgo alto: Falta de acreditación de actividades. Donataria no demuestra que actividades corresponden a objeto autorizado. Consecuencia: revocación de autorización. Riesgo alto: Desalineación objeto social vs operación. Lo que donataria hace en realidad no coincide con lo autorizado. Consecuencia: observaciones y posible revocación. Riesgo alto: Incumplimiento de requerimientos del SAT. No responde a solicitudes en plazo. Consecuencia: pierde derecho de regularización. Riesgo alto: Donativas a donataria revocada. Donaste a organización que después perdió autorización (o perdió al momento de tu donativo y no te diste cuenta). Consecuencia: donativo no es deducible. Riesgo medio: Documentación insuficiente. Acreditación incompleta o no conforme a normativa sectorial. Consecuencia: SAT rechaza acreditación. Riesgo medio: Falta de monitoreo del padrón. No verificas estatus en listas oficiales. Consecuencia: riesgo en auditorías futuras.

Verificación rápida: ¿Está autorizada la donataria?

Dos formas oficiales de verificar: Opción 1: Portal SAT. Entra a www.sat.gob.mx. Busca "Padrón de Donatarias Autorizadas". Descarga lista. Busca nombre de organización. Si aparece, está autorizada (al corte de fecha de lista). Opción 2: Diario Oficial de la Federación. SAT publica lista de revocaciones en DOF. Busca en diariooficial.gob.mx. Revocaciones aparecen publicadas cuando ocurren. No uses "lo que alguien te dijo". No uses sitio web de organización. No uses comunicado de la propia organización. Verifica en fuentes oficiales.

Cumplimiento es palabra clave

El SAT cambió enfoque. De verificación puntual a verificación continua. De cumplimiento estático a cumplimiento dinámico. Para donatarias: ser autorizada ya no garantiza tranquilidad. Deben mantener documentación impecable. Alineación total entre objeto social, actividades reales y evidencia. Responder al SAT en tiempo. Para donantes: verificar antes de donar. No asumir que organización está autorizada. Revisar padrón oficial. Validar cada donativo. Guardar CFDI. Las 270 revocaciones de 2025 no son excepciones. Son señal de que SAT está exigiendo más. Si tu donataria o la que quieres apoyar tiene debilidades en acreditación, momento de actuar es ahora. Antes de que SAT actúe primero.