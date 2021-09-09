Las oficinas del SAT abren sus puertas después de protocolos de inspección. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que abrieron sus módulos de servicios tributarios en Acapulco y Chilpancingo, Guerrero, tras el sismo del 7 de septiembre pasado. https://twitter.com/SATMX/status/1435958763459055621 Para anteponer la seguridad de trabajadores como de contribuyentes, el SAT decidió cerrar sus oficinas después del temblor que afectó algunas oficinas y hogares de Guerrero, pero las oficinas del fisco solo estuvieron cerradas un día. En un comunicado, la autoridad expuso que después de haber realizado los protocolos pertinentes por parte de Protección Civil federal y estatal, los cuales se aplicaron sin ningún contratiempo, se llegó a la conclusión de que las instalaciones no cuentan con ningún riesgo de considerar. Esto después del sismo ocurrido el 7 de septiembre, el cual fue de una intensidad de 7.1 grados en la escala de Richter con epicentro a 11 km al suroeste de Acapulco, Guerrero. El horario de atención seguirá con normalidad: de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. Si tienes trámites que realizar recuerda portar siempre tu cubrebocas, usar gel antibacterial y mantener tu sana distancia para prevenir contagios.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.