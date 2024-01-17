Otras autoridades seguirán sin poder usar el Buzón Tributario del SAT, hasta el 31 de diciembre de 2024 El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, en la RMF para 2024 muchas reglas son iguales que las del año pasado, pero hay algunas que son relevantes para los contribuyentes. En entrevista con El Contribuyente, la especialista dijo que un aspecto a considerar tiene que ver con el Buzón Tributario del SAT. La contadora explicó que el SAT estableció que el 31 de diciembre del 2023 otras autoridades podrían utilizar su Buzón Tributario.

El SAT atrasó autorización para que otras autoridades usen el Buzón Tributario

Pero Ríos Hernández señaló que en la RMF para 2024 se estableció que otras autoridades podrán utilizar el Buzón Tributario del SAT hasta el 31 de diciembre del 2024. Por eso, la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que otras autoridades seguirán sin poder usar el Buzón Tributario del SAT, hasta el 31 de diciembre de 2024. La RMF para 2024, en el Artículo Transitorio Tercero, establece lo siguiente: “... las autoridades fiscales distintas al SAT, como Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Procuraduría Federal del Consumidor, CONAGUA, así como las autoridades que ejercen la facultad de fiscalización en las entidades federativas, podrán hacer uso del buzón tributario para la notificación electrónica de los actos o resoluciones administrativas que emitan en documentos digitales, incluyendo aquellas que puedan ser recurribles, a partir del 31 de diciembre de 2024… Puedes ver la RMF para 2024 aquí / Fecha de publicación: 29 de diciembre de 2023.