La nueva razón social de Facebook en México es "Meta Platforms Technologies Ireland Limited" El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un oficio con la actualización de su padrón de plataformas digitales. Entre las modificaciones que destacan se encuentra el cambio de razón social de "Facebook Technologies Ireland Limited" por "Meta Platforms Technologies Ireland Limited". El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de enero de 2023. Se trata del 'Oficio 700 04 00 00 00 2023-012 mediante el cual se da a conocer el listado de prestadores de servicios digitales inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del Artículo 18-D, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente'. De acuerdo con la consultora Fiscalia, los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, tienen la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Esto, de conformidad con el nuevo Régimen de Plataformas Digitales de residentes en el extranjero, para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los inscritos en el RFC deberán trasladar el IVA a sus clientes en México, cobrarlo y enterarlo a la autoridad en los plazos y términos que establece la propia ley del impuesto. La autoridad, por su parte, tiene la obligación de dar a conocer tanto en su página de Internet como en el DOF la lista de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en el RFC. En términos de la Regla Miscelánea 12.1.5., la información se publicará de manera bimestral a más tardar los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, y los datos a informar son los siguientes:

Denominación o razón social

Nombre comercial

Ciudad y país de origen y

La fecha de inscripción en el RFC.

Puedes ver el padrón con las modificaciones al listado de plataformas digitales del SAT aquí /