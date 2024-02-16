El sistema de la declaración no precargaba la información de las facturas emitidas ni los pagos provisionales de los contribuyentes del RESICO El 14 de febrero de 2024, el Servicio de Administració...

El sistema de la declaración no precargaba la información de las facturas emitidas ni los pagos provisionales de los contribuyentes del RESICO El 14 de febrero de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reinstauró el servicio de prellenado de la declaración de pagos provisionales del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Fallas en el formulario para pago provisional del RESICO

De acuerdo con Fiscalia, previamente, el sistema de la declaración no precargaba la información de las facturas emitidas ni los pagos provisionales de los contribuyentes del RESICO. Pero el artículo indica que ahora, en una reciente revisión, algunos contribuyentes reportan que el sistema ya precarga los datos requeridos para realizar la declaración de forma correcta. Al respecto, resulta conveniente identificar si los datos precargados son, en efecto, los que realmente se realizaron, para confirmar si el sistema funciona correctamente.

Serie de fallas en sistema del SAT

Fiscalia recordó que en el mes de febrero de 2024 se han presentado diversas fallas en la página del SAT, todas relacionadas con su herramienta de prellenado.