Una de las reflexiones que es importante hacer ante la posibilidad de un día más de descanso, es el efecto que este día adicional puede tener en el cómputo de plazos legales El 25 de abril de 2023, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de reforma para establecer la jornada laboral de cinco días a la semana, con dos de descanso. Actualmente la jornada es de seis días de trabajo y uno de descanso. Con la iniciativa se busca reformar la fracción IV del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados realizó un Parlamento Abierto sobre la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. De acuerdo con un análisis de Fiscalia, además de la aprobación en el Congreso de la Unión, la reforma de la jornada laboral requiere el apoyo de 17 Congresos debido a su naturaleza constitucional. En este contexto, en el artículo se indica que una de las reflexiones que es importante hacer ante la posibilidad de un día más de descanso, es el efecto que este día adicional puede tener en el cómputo de plazos legales. Lo anterior se debe a que al decretarse un día más de descanso por semana, podría pensarse que en automático se tendría un día inhábil más el cual no se computaría para los plazos legales, con el consecuente resultado de que los plazos se hacen más largos. Pero Fiscalia explicó que esto no sucedería así porque actualmente la jornada laboral consta de seis días de trabajo (generalmente lunes a sábado) con un día de descanso (generalmente el domingo), mientras que para el cómputo de los plazos legales, las leyes ya prevén como días inhábiles tanto los sábados como los domingos. Es decir, no habría ninguna modificación en el número de días inhábiles con el que actualmente se cuenta. Además, la reforma tendría efecto únicamente sobre jornadas que actualmente están configuradas como de seis días a la semana. Es decir, aquellos trabajadores que laboran únicamente cinco días a la semana y que ya tienen dos de descanso, no verán ningún cambio en su jornada. En resumen, el hecho de que exista un día más de descanso para los trabajadores no debe tener impacto en el cómputo de plazos legales.