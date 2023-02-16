Al intentar enviar la declaración provisional en la plataforma Declaraciones y Pagos del SAT aparece un mensaje de error, según reportan los contribuyentes Durante octubre de 2022, algunas personas morales tuvieron problemas para presentar el pago provisional de septiembre, debido a una falla generalizada en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para personas morales conocida como Declaraciones y Pagos (DyP). La falla consistió en que el contribuyente podía llenar su declaración, pero al momento de enviarla, inmediatamente después de firmarla electrónicamente, aparecía el mensaje: “Ocurrió un error al enviar la información”. De acuerdo con la consultora Fiscalia, en febrero de 2023, aunado a las diversas fallas reportadas en los formatos de pagos provisionales, este error de envío se vuelve a presentar, ahora con mayor frecuencia, con la consecuente imposibilidad de cumplir con la obligación fiscal. La consultora explica que algunos contribuyentes reportan que con el cambio de equipo o de navegador parece solventarse esta situación, pero otros contribuyentes no logran superar este reto con ninguno de los mecanismos tradicionales. En el caso de referencia, el sistema permite presentar la declaración de cualquier otro mes, sea normal o complementaria, excepto la declaración normal de pago provisional de enero. Fiscalia explicó que el problema no repercute solamente en la presentación de la declaración del mes en cuestión y en la causación de recargos, sino que el pago provisional de meses subsecuentes se ve afectado al no contener el acumulado del pago de este mes. Esto, sin mencionar los efectos secundarios como la emisión de una “opinión negativa” de cumplimiento de obligaciones fiscales. Además, indicó que el problema es que en la base de datos de la autoridad parece que queda un registro de esa declaración “normal”, pero dicho registro está incompleto, de tal forma que no se tiene oficialmente una declaración presentada. Pero, como existe un registro incompleto correspondiente a ese mes en particular en la base de datos, el sistema no deja registrar el nuevo envío que se está intentando efectuar, y marca ese error. Es, entonces, un registro incompleto que no se considera una declaración presentada, pero que ocupa el lugar que debería ocupar la declaración “normal” de ese mes. El Contribuyente

Posible solución para la falla

Detectada la posible causa, se podría pensar que la solución es enviar una declaración “complementaria”. Pero eso no es posible, porque como oficialmente no existe el registro de una declaración “normal”, el sistema no muestra la opción, para ese mes en particular, de presentar una complementaria. Tampoco es posible presentar una declaración “normal”, porque al momento de enviar. Por eso, la única alternativa disponible es seleccionar el tipo de declaración “normal por corrección”, pues es la única otra opción disponible en el sistema además de la declaración “normal”. Dado que el sistema no tiene registrada una declaración “normal por corrección” enviada por el contribuyente, sí se tienen las condiciones correctas para que la declaración sea recibida y registrada por la autoridad en su base de datos, con la consiguiente generación de la línea de captura que, en su caso, proceda.

Comentarios finales

Fiscalia indicó que esta solución ha sido implementada y probada, y es, a la fecha, la única solución viable para resolver esta situación. Por eso, se sugiere que quienes estén experimentando esta situación apliquen esta mecánica de solución.