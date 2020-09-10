Te decimos los cambios propuestos para las plataformas digitales en 2021. Esta semana se presentó una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021. Entre otras cosas, hay una posible modificación sobre...

Te decimos los cambios propuestos para las plataformas digitales en 2021. Esta semana se presentó una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021. Entre otras cosas, hay una posible modificación sobre plataformas digitales. Estos son los cambios más importantes:

Se propone bloquear a las plataformas de residentes en el extranjero sin establecimiento en México cuando no cumplan con las disposiciones de RFC, firma electrónica, representante legal y domicilio fiscal y el pago de IVA. Este bloqueo implica que la autoridad fiscal podría solicitar a los proveedores de internet suspender el acceso a sus servicios.

cuando no cumplan con las disposiciones de RFC, firma electrónica, representante legal y domicilio fiscal y el pago de IVA. Este bloqueo implica que la autoridad fiscal podría solicitar a los proveedores de internet suspender el acceso a sus servicios. También se bloquearán cuando omitan el entero de las retenciones o la presentación de las declaraciones informativas mensuales.

Las plataformas deberán hacer el pago de IVA de 16% cuando proporcionen estos servicios digitales: descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, tonos móviles, información sobre tráfico, información en línea, pronósticos meteorológicos, estadísticas, clubes en línea, citas en línea, así como la educación a distancia.

Cuando las plataformas no puedan cumplir con los requisitos, se les relevará de los mismos. Para esto, la plataforma mediante la que comercializan debe estar obligada a emitir un CFDI con el impuesto trasladado y por separado a nombre de quien realiza la retención o propio para que los contribuyentes puedan acreditar el IVA cuando lo requieran.

Las plataformas deberán indicar que el precio de sus servicios o productos incluye IVA.

Por último, la propuesta dice que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá publicar un listado de plataformas bloqueadas en el Diario Oficial de la Federación. Tras la primera notificación, la plataforma tendrá un periodo de 15 días para cumplir o para presentar información para desvirtuar los hechos.Con información de La Jornada e Impuestum https://www.jornada.com.mx/2020/09/10/economia/027n3eco https://impuestum.mx/noticias/1992/Miscel%C3%A1nea+fiscal+2021+va+por+donatarias%2C+plataformas+y+m%C3%A1s+

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.