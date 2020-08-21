Para cumplir con lo anterior, la Fiscalía General de Justicia del Edomex creará un padrón de personas condenadas por estos delitos. El Congreso del Estado de México dio un paso en el combate a la v...

Para cumplir con lo anterior, la Fiscalía General de Justicia del Edomex creará un padrón de personas condenadas por estos delitos. El Congreso del Estado de México dio un paso en el combate a la violencia de género al aprobar por unanimidad un paquete de seis reformas para combatir la violencia política hacia la mujer. Con esto se modifican y adicionan disposiciones en la Constitución Política, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Electoral, todas del Estado de México. Las reformas fueron propuestas por los grupos parlamentarios de Morena, PAN y PRD, que buscan garantizar la paridad de género y fortalecer la defensa de los derechos político electorales de las mexiquenses. En consecuencia, no podrán ocupar cargos públicos quienes hayan incurrido en alguna de las siguientes conductas:

violencia política contra las mujeres en razón de género,

sean deudores alimentarios,

hayan incurrido en violencia familiar o de género o en

delitos contra la libertad sexual.

De igual manera, se eliminará el lenguaje sexista de la Constitución del Estado de México; se introduce el principio de paridad de género y el lenguaje incluyente en diversos ordenamientos estatales y se establecen sanciones por violencia política de género contra candidatas. Para cumplir con esto, la Fiscalía General de Justicia del Edomex será la encargada de crear un padrón de personas condenadas por estos delitos para verificar si una persona registrada como candidato a elección popular ha cometido uno de estos actos contra la ley. La reforma entrará en vigor a partir de las candidaturas del 2021; es decir, que las personas con antecedentes de violencia de género o deudores alimentarios no podrán tener candidaturas en los comicios de 2021.

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