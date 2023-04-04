Armando Ocampo Zambrano es el nuevo titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, nombró a Armando Ocampo Zambrano como titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente, adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Ocampo Zambrano es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, y se ha especializado en materia administrativa, amparo, derechos humanos, prevención y reparación de daño a víctimas, y materia penal. Antes de su nombramiento, se desempeñó como subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ha sido catedrático en el Tecnológico de Monterrey.

Actual titular de Prodecon

Luis Alberto Placencia Alarcón es el actual titular en funciones de la Prodecon, quien se ha mantenido como encargado de despacho, pues el Senado no ha podido nombrar el nuevo procurador desde la salida de Diana Bernal, quien dejó el cargo en abril de 2019. El procurador, según marca la Ley de la Prodecon, lo selecciona el Senado de entre una terna de candidatos propuestos por el Presidente. Sin embargo, en dos ocasiones el Senado ha rechazado las propuestas del Jefe del Ejecutivo por no cumplir con los requisitos que marca la Ley de la Procuraduría.