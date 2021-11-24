Si se acepta la propuesta, Victoria Rodríguez Ceja se convertirá en la primera mujer en la historia en dirigir Banxico. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para la Gubernatura del Banco de México (Banxico) será Victoria Rodríguez Ceja. Rodríguez actualmente se desempeña como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La funcionaria es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México. También fue directora de deuda en la Secretaría de Finanzas en el Gobierno de la Ciudad de México, así como directora de finanzas en el Sistema de Transporte Colectivo. En la conferencia matutina, el presidente señaló que Rodríguez Ceja se ha desempeñado muy bien, y que respeta la austeridad. De hecho, dijo que la estabilidad financiera del país se debe a ella.

¿Qué pasó con Herrera?

Algo que ha llamado la atención en el nombramiento es que, inicialmente, se había dicho que la propuesta sería Arturo Herrera, ex titular de la SHCP. Ayer se reveló que el presidente López Obrador retiró la propuesta desde agosto, pero Herrera solamente se enteró la semana pasada. https://twitter.com/ArturoHerrera\_G/status/1463284974409244681 Cuando se le preguntó por qué cambió de opinión, AMLO dijo que quería que participaran más mujeres. También dijo que se trataba de reconocer el buen trabajo que ha hecho Rodríguez hasta el momento. Hay que señalar que si el Senado acepta la propuesta, Rodríguez será la primera mujer en dirigir Banxico. Con información de Reforma, El Economista y El Unviersal reforma.com/propone-amlo-a-subsecretaria-de-hacienda-para-banxico/gr/ar2302868 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Arturo-Herrera-y-Banxico-donde-estuvo-el-error-sin-solucion-20211123-0092.html https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-propondra-victoria-rodriguez-ceja-para-banxico

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