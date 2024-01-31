Especialistas consideran que Inteligencia Artificial implicará una mayor detección de posibles irregularidades que no necesariamente lo son El 22 de enero de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su Plan Maestro 2024, en el que destaca la implementación de tecnología avanzada. El Plan Maestro del SAT, que es el último del sexenio, apuesta por una fiscalización más intensiva sobre la base de contribuyentes actual y deja fuera la simplificación de trámites.

Fiscalización más exhaustiva

Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal del despacho de abogados fiscales Holland & Knight, dijo a Reforma que el plan se enfoca en obtener una mayor recaudación a partir de una fiscalización más exhaustiva utilizando la Inteligencia Artificial (IA). El especialista indicó que la IA implicará una mayor detección de posibles irregularidades que no necesariamente lo son. "A partir de esa detección se realizará una revisión, lo que detonará una mayor molestia para los contribuyentes. No estaría seguro de etiquetarlo como terrorismo, pero sí como mayor molestia", expresó.

Mayor fiscalización en más sectores

Guillermo Mendieta, socio del despacho Mendieta & Cía, dijo al diario que habrá una mayor fiscalización en más sectores a diferencia de otros años en que se enfocaron en grandes y medianos contribuyentes. El especialista considera que se verá más la fiscalización, porque es algo que había, en años anteriores se escondía un poco con el tema de la pandemia o modificaciones a través de nuevas reglas misceláneas. "Ya dicho por el SAT a través de un Plan Maestro, será un cero máscaras, 'vamos a recaudar', la instrucción es que tienen que recaudar bastante", aseguró el experto. También prevé una mayor fiscalización para los contribuyentes que eran parte del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y no cumplieron con lo necesario para mantenerse.