Los bancos tienen la obligación de proporcionar anualmente la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas de los contribuyentes. Esto lo establece el artículo 55, fracci...

Los bancos tienen la obligación de proporcionar anualmente la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas de los contribuyentes. Esto lo establece el artículo 55, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR).

¿En qué casos se informa al SAT de los depósitos en efectivo?

Pero los bancos sólo deben proporcionar la información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular, en una misma institución, exceda de 15,000 pesos, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja.

Información de manera mensual en lugar de anual

En la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 se adicionó un cambio para que los bancos proporcionen la información de los depósitos en efectivo de manera mensual, en lugar de que se haga anualmente. En la RMF para 2022 se adicionó la siguiente regla: 3.5.21. Información al SAT de depósitos en efectivo Para los efectos del artículo 55, fracción IV de la Ley del ISR, la información a que se refiere dicha fracción, podrá presentarse a más tardar el último día del mes de calendario inmediato siguiente al que corresponda a través de la forma, “Declaración informativa de depósitos en efectivo”, contenida en el Anexo 1...

¿Qué es la declaración de depósitos en efectivo?

La declaración de depósitos en efectivo es el trámite con el que las instituciones del sistema financiero deben presentar la información de los depósitos en efectivo de los contribuyentes.

Fechas para la declaración de depósitos en efectivo

El SAT recientemente publicó la segunda versión anticipada de la Novena Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022 y sus Anexos 1 y 1-A. El Artículo Cuarto Transitorio de dicho documento indica lo siguiente:

La “Declaración informativa de depósitos en efectivo”, se publicará en el portal del SAT, el 1 de noviembre de 2022.

Para el ejercicio 2022, los contribuyentes presentarán la declaración informativa de depósitos en efectivo por cada mes del ejercicio, a partir del 1 de diciembre de 2022.

Tratándose de la información correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y anteriores, la misma deberá presentarse mediante la "Declaración informativa de depósitos en efectivo".

Lo anterior significa que, en los próximos meses, el SAT empezará a recibir información de la nueva declaración de depósitos en efectivo mensual, que tendrá que ser presentada por los bancos.