Evita que el fisco te ponga en la mira si utilizas estos conceptos al momento de hacer una transferencia desde tu app bancaria La precisión en los conceptos de pago en transferencias bancarias es c...

Evita que el fisco te ponga en la mira si utilizas estos conceptos al momento de hacer una transferencia desde tu app bancaria La precisión en los conceptos de pago en transferencias bancarias es crucial para la claridad y transparencia de las transacciones financieras. Instituciones como BBVA, Santander, Citibanamex, HSBC, y Banco Azteca subrayan la importancia de un lenguaje adecuado en estos conceptos para evitar complicaciones legales, especialmente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los sistemas avanzados de monitoreo del SAT, equipados con inteligencia artificial, están diseñados para detectar transacciones sospechosas o inusuales basadas en los conceptos de pago. Por lo tanto, la elección de palabras en estos campos es decisiva.

Palabras a evitar en los conceptos de pago:

Para prevenir alertas automáticas y posibles investigaciones del SAT, se recomienda encarecidamente evitar el uso de términos asociados con actividades ilícitas. Incluso si se utilizan en un contexto humorístico o irónico, es mejor excluir estas palabras de los conceptos de pago:

Compra de droga

Compra de armas

Secuestro

Asesinato

Homicidio

Tirador

Fraude

Robo

Soborno

Delito

Evasión

Prostitución

Hackeo

Lavado

Estas palabras están directamente relacionadas con actividades delictivas y pueden generar alertas automáticas en los sistemas del SAT, lo que podría llevar a un escrutinio más detallado de tus transacciones. La precaución en la selección de términos es esencial para asegurar una navegación segura y sin complicaciones en el sistema financiero.