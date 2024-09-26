Mientras más temprano se realicen los abonos a capital, mayor será el impacto en la reducción del crédito hipotecario Un crédito hipotecario es un préstamo a largo plazo que una entidad financiera ...

Mientras más temprano se realicen los abonos a capital, mayor será el impacto en la reducción del crédito hipotecario Un crédito hipotecario es un préstamo a largo plazo que una entidad financiera otorga para la compra, construcción o mejora de un inmueble. Para garantizar el pago del préstamo, el inmueble adquirido queda como garantía hipotecaria. Esto significa que, si el prestatario incumple con los pagos, el banco puede tomar posesión del inmueble para recuperar el dinero prestado. Este tipo de crédito se caracteriza por plazos amplios de pago, que pueden variar de 5 a 30 años, y por contar con tasas de interés aplicadas sobre el monto prestado.

Pagos adelantados

Para amortizar un crédito hipotecario antes de tiempo, se pueden realizar abonos adicionales, y existen dos tipos principales:

Abono a capital: Este pago se destina directamente a reducir el saldo principal de la deuda. Al realizar un abono a capital, el monto total que se debe disminuye, lo que generalmente reduce los intereses futuros y puede acortar el plazo del crédito.

Este pago se destina directamente a reducir el saldo principal de la deuda. Al realizar un abono a capital, el monto total que se debe disminuye, lo que generalmente reduce los intereses futuros y puede acortar el plazo del crédito. Abono a intereses: Este pago cubre los intereses generados, pero no reduce el saldo principal del crédito.

De acuerdo con el bróker hipotecario Marco Esteban Cubillas Téllez, los abonos a capital son más beneficiosos a largo plazo, ya que permiten pagar menos intereses y liquidar la deuda más rápido. Cubillas señala que el mejor momento para hacer un abono a capital es durante los primeros cinco años del crédito. Explica que si una persona abona 100,000 pesos en el primer año de un crédito a 20 años, esos 100,000 pesos dejarán de generar intereses durante los siguientes 19 años. En cambio, si se realiza el abono a los 10 años, el ahorro en intereses solo será por los próximos 10 años. Por eso, subraya que mientras más temprano se realicen los abonos a capital, mayor será el impacto en la reducción del crédito hipotecario. Antes de tomar cualquier decisión, es fundamental analizar bien las condiciones del crédito y, si es necesario, consultar a un asesor financiero para evitar pagar de más a largo plazo o comprometer la liquidez.