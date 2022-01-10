Hacienda realizó la actualización anual del IEPS, que se cobra a refrescos y cigarros, con lo que podría haber roto la promesa de no aumentar los impuestos.

Hacienda realizó la actualización anual del IEPS, que se cobra a refrescos y cigarros, con lo que podría haber roto la promesa de no aumentar los impuestos.

El 23 de diciembre, la Secretaría de Hacienda anunció la actualización de las cuotas en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2022. De acuerdo con un artículo publicado por Reforma, con esto nuevamente se rompió la promesa del actual Gobierno de México de no aumentar los impuestos existentes, en el caso de los gravámenes totales a bebidas saborizadas y cigarrillos.

El Gobierno de México aumentó los impuestos a refrescos y cigarros

Para afirmar lo anterior, el diario expuso las siguientes consideraciones:

Para el caso de los cigarrillos, la Secretaría de Hacienda les elevó para el 2020 el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), conforme a la inflación acumulada en los últimos 9 años, que había sido de 41.26%.

Dicho impuesto se cobra con un cargo fijo en pesos y no con una tasa porcentual, a diferencia de otros impuestos. Con esto, el cargo del IEPS por cada cigarrillo pasó de 35 a 49.44 centavos para el 2020.

En aquel año también subió la cuota del IEPS a las bebidas saborizadas de acuerdo con la inflación de los últimos dos años, que fue de 7.83%.

Para el 2021 volvió a hacer los ajustes impositivos para ambos productos con la inflación del año previo, que fue de 3.33%, y ahora para el 2022 con una inflación anual de 7.36%, estimada para el 2021, la más alta desde 1999.

Algunas empresas privadas también ajustan a la inflación sus productos y servicios, pero el problema con el IEPS es que ahora se aumenta con la inflación más alta de los últimos 22 años, y además luego se le carga el IVA con la tasa del 16%.

Así, para el 2022 el aumento de la carga fiscal efectiva para cigarrillos y bebidas saborizadas no es de 7.36%, sino de 8.54%.

La aplicación del IVA sobre el IEPS es ilegal

Bernardo Elizondo, socio del despacho Adame y Elizondo, dijo al diario que esto encarecerá los productos, que forman parte de la canasta básica de lo que consume la mayoría de la población. El especialista indicó que se trata de un perjuicio importante que lleva implícito un doble aumento, y resaltó que la aplicación del IVA sobre el IEPS es ilegal y es un factor adicional inflacionario. "Es inconstitucional porque cobrar impuesto sobre impuesto viola el principio de proporcionalidad tributaria que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Mexicana", expuso Elizondo. De acuerdo con Samuel Orlando García Villarreal, socio director de la Firma Jurídica Fiscal y Contable, aunque se argumenta que el IEPS no tiene un fin recaudatorio, sino disuasivo contra productos peligrosos para la salud y para atender enfermedades relacionadas con su consumo, en realidad sí lo es. "Es un impuesto que impacta al bolsillo de todos, tengan el nivel socioeconómico que tengan, de hecho impacta al 80% de la población de nivel bajo", dijo el especialista al diario.

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