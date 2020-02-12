La secretaria del STPS, Luisa María Alcalde Luján destacó que la administración pasada no realizó ninguna inspección para detectar las empresas de papel o fantasmas. Este 12 de febrero se celebró el parlamento abierto en materia de la subcontratación en el Senado de la República. La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján reafirmó el compromiso que del actual presidente Andrés Manual López Obrador de “cambiar lo que se tenga que cambiar” en la materia. Durante la inauguración, la secretaria instó a los legisladores a "no caer en la trampa" de regularizar la subcontratación que brinda los mínimos derechos laborales a sus trabajadores. Alcalde dijo que desde 2012 el gobierno anterior no hizo ninguna inspección de las malas practicas de las empresas denominadas de papel. “Hay muchas empresas de papel, autoridades que no hicieron nada, hubo pacto de inacción, de control también, involucra a una coordinación que no existió en su momento durante las diferentes instituciones que debían velar por el derecho de los trabajadores, por el derecho a la protección a la Seguridad Social”, según Luisa Alcalde. En su intervención, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destacó que la evasión en materia de outsourcing ilegal asciende a 21 mil millones de pesos. "Ya no a estas prácticas ilegales que le han hecho daño a la política de las empresas en todo el país", dijo. Al igual Robledo informó que las empresas que practican la subcontratación ilegal realizan evasión fiscal, esto asciende a 21,000 millones de pesos y eso podría a contribuir a la construción de 14 hospitales para atender a los mexicanos. Con información de El Economista

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