La Asociación de Emisoras de Vales (Aseval) presentó la propuesta que podría ayudar a incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores. Esta semana durante una sesión de parlamento abierto ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, diversos especialistas dieron su opinión sobre varias modificaciones fiscales contenidas en el Paquete Económico 2022. Una de las que más ha llamado la atención es la presentada por la Asociación de Emisoras de Vales (Aseval), la cual busca que la deducibilidad de monederos electrónicos de despensa sea de 100%. De acuerdo con su página oficial, la Aseval es una institución que agrupa a aquellas empresas cuyo principal interés es la emisión de vales de consumo en sus diferentes modalidades, facilitando al área de Recursos Humanos el otorgar prestaciones, beneficios sociales e incentivos a sus empleados y colaboradores.

¿En qué consiste la propuesta?

Marco Martínez Vázquez, presidente ejecutivo de Aseval, explicó que actualmente nueve millones de trabajadores reciben mensualmente una prestación de despensa; esto representa el 45% de los empleados formales afiliados al IMSS. Por eso, aumentar la deducibilidad al 100% ayudaría a combatir la pobreza laboral, fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y, por último, incentivar el consumo de alimentos nutritivos y productos de primera necesidad. La Aseval también explicó que la medida sería favorable si se compara la pérdida fiscal con los ingresos adicionales directos que obtendrán los trabajadores. En este sentido, la Asociación ha dicho en comunicados pasados que por cada mil millones de pesos de pérdida fiscal neta, se generarían 1,223 millones de pesos de ingresos adicionales directos para los trabajadores. Además, esto fomentaría el consumo, por lo que también se mitiga el impacto en la recaudación. La propuesta busca modificar el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). En 2014, la reforma fiscal cambió el artículo con lo que se redujo de 100% a 53% la deducibilidad de las prestaciones de previsión social, entre ellas los monederos electrónicos para despensa. Con información de Aseval, El Economista y Al Momento htps://asevalmexico.org.mx/deducibilidad-al-100-de-vales-de-despensa-aumentaria-poder-adquisitivo-de-los-trabajadores/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/Piden-regresar-a-100-la-deducibilidad-en-monederos-electronicos-20211012-0144.html htps://almomento.mx/representantes-empresariales-academicos-investigadores-y-sociedad-civil-analizan-paquete-economico-para-2022/

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