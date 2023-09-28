El Régimen Voluntario permite a personas que no son asalariadas cotizar al IMSS de manera voluntaria para acceder a servicios de salud y prestaciones económicas El Instituto Mexicano del Seguro Soc...

El Régimen Voluntario permite a personas que no son asalariadas cotizar al IMSS de manera voluntaria para acceder a servicios de salud y prestaciones económicas El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece diversas modalidades o programas para brindar servicios de seguridad social a diferentes grupos de asegurados y sus beneficiarios. De acuerdo con el especialista Roberto Colín, las modalidades de aseguramiento IMSS vigentes, de conformidad con el artículo 6 de la Ley del Seguro Social (LSS), comprende dos tipos de regímenes:

1. Régimen Obligatorio

Este es el régimen tradicional del IMSS y cubre a trabajadores asalariados, empleadores y sus familias. Los trabajadores asalariados y empleadores contribuyen con cotizaciones al IMSS para acceder a servicios de atención médica, hospitalaria y prestaciones económicas en caso de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte. En un artículo publicado en el blog Soy Conta, el especialista indicó que el Régimen Obligatorio comprende todos los seguros ofrecidos por el IMSS:

Riesgos de Trabajo (SRT).

Enfermedades y Maternidad (SEM).

Invalidez y Vida (SIV).

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SRCV).

Guarderías y Prestaciones Sociales (SGPS).

2. Régimen Voluntario

El Régimen Voluntario permite a personas que no son asalariadas, como trabajadores independientes, profesionistas, o dueños de pequeñas empresas, cotizar al IMSS de manera voluntaria para acceder a servicios de salud y prestaciones económicas. Esto les brinda protección social, aunque no estén empleados en una empresa que cotice al IMSS. En este caso, Soy Conta indicó que en el Régimen Voluntario se encuentran los afiliados al:

Seguro de Salud para la Familia (SSFAM).

Seguro Facultativo (estudiantes).

Trabajadores domésticos.

Los patrones personas físicas.

Los trabajadores independientes.

La incorporación voluntaria de trabajadores del campo.

Modalidades de aseguramiento del IMSS

Pero Colín explica que dentro de estos dos regímenes hay distintas modalidades. Por ejemplo, en el Régimen Obligatorio se encuentra la modalidad "10 - Permanentes y eventuales de la ciudad", que a partir de 2019 incluye el programa piloto de personas trabajadoras del hogar. Mientras que en el Régimen Voluntario se encuentra la modalidad "40 - Continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio", que es para quienes dejaron de trabajar en empleos formales y desean mantener sus derechos de seguridad social.