El gobierno ha dejado de recaudar 154 mil 720 millones de pesos en la frontera norte con motivo de estos estímulos fiscales. Una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la implementación de estímulos fiscales en la frontera norte del país. Con el tiempo, el mandatario comunicó que extendería por más tiempo el paquete de estímulos, además de que contemplaba la posibilidad de implementar otro similar, pero en la frontera sur del país. Sin embargo, el gasto tributario que el gobierno federal tiene que hacer para sostener estos programas (es decir, lo que el gobierno deja de recaudar por los estímulos fiscales) es considerable. Antes de la entrada en vigor del estímulo, en diciembre de 2018, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, dijo que a pesar de que se hablaba de que los estímulos fiscales generarían un boquete fiscal de entre 80 y 100 mil millones de pesos, no sería el caso, pues tendrían mucho cuidado con las empresas que se domicilien en la zona beneficiada. Sin embargo, el gasto del gobierno por los estímulos fiscales fue de 118 mil 827 millones de pesos, según los datos que se desprenden del Presupuesto de Gastos Fiscales de 2019, que compendia los gastos tributarios del gobierno durante el año fiscal. La discrepancia entre la cifra que ofreció el exsecretario y la reportada en el documento oficial estriba en que Urzúa no contempló la pérdida recaudatoria que implicaría el estímulo al IEPS de las gasolinas. De estos, el 71% provino del estímulo al impuesto especial sobre la producción y servicios (IEPS) de las gasolinas; 27% de la reducción a ala mitad del impuesto al valor agregado (IVA); el 2% restante de la reducción en una tercera parte al impuesto sobre la renta (ISR) de las personas morales. Lo destinado en 2020 para los estímulos es significativamente menor, de 35 mil 893 millones de pesos, pues el estímulo al IEPS de las gasolinas, que en 2019 fue de 84 mil 722 millones de pesos, no aplicó en 2020. Así, la recaudación a la que el gobierno ha renunciado por concepto de estos estímulos durante estos dos años es de 154 mil 720 millones de pesos. El portal de noticias El CEO reporta que, según el economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Manuel Montaño, estos estímulos fiscales no generarán beneficios para las personas de menores recursos. “Un comerciante formal que puede estar en El Paso o Ciudad Juárez se va a aprovechar de cualquier diferencia en precios que haya en cualquier lado de la frontera, mientras que un comerciante más humilde que no pueda cruzar no va a poder hacer este tipo de cosas”, dijo. Por su parte, Kristóbal Meléndez, coordinador de investigación de Mecademi, dijo a El CEO que este tipo de incentivos generan presiones fiscales para el presupuesto, además de afectar a los negocios ubicados en regiones no beneficiadas por los estímulos. El año pasado, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que estos estímulos afectarían a los municipios ubicados fuera de la franja de 20 kilómetros beneficiada, pues los consumidores preferirían comprar en la zona fronteriza, al haber precios más competitivos. “Se requiere que los diputados analicen conjuntamente con las autoridades hacendarias las particularidades de cada estado y municipio, porque las poblaciones cercanas a la zona fronteriza perderán competitividad, colocándolos en grave crisis económica, ya que los consumidores buscarán mejores precios de productos y servicios en comercios cobijados con estímulos fiscales”, expresó el legislador. Con información de El CEO. https://elceo.com/economia/estimulos-fiscales-a-la-frontera-cuestan-mas-de-200000-mdp-a-la-recaudacion/

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