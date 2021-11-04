Con el aumento al Impuesto Sobre la Nómina, el Gobierno de Jalisco aseguró que se creará un fondo para infraestructura educativa. Como parte de su iniciativa de Ley de Ingresos 2022, el Gobierno de...

Con el aumento al Impuesto Sobre la Nómina, el Gobierno de Jalisco aseguró que se creará un fondo para infraestructura educativa. Como parte de su iniciativa de Ley de Ingresos 2022, el Gobierno de Jalisco buscará incrementar el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) el próximo año. El objetivo de la iniciativa será incrementar el fondo para la mejora de la infraestructura de educación pública en la entidad. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco, Juan Partida Morales, en la entidad se cuenta con un padrón de 130 mil empresas. Pero cerca de un 15% no cumplen con el pago de ISN.

Aumento al Impuesto Sobre la Nómina

Por eso, el Gobierno de Jalisco buscará incrementar el ISN, de 2 a 2.5%. Se trata de un proyecto de crecimiento gradual del impuesto, hasta alcanzar un 1% en el año 2023. Con el incremento se esperará una recaudación de aproximadamente 800 millones de pesos (mdp), y se prevé la creación de un fondo para infraestructura educativa, que será controlado por empresarios, integrantes de la sociedad y representantes del gobierno estatal. Con el incremento gradual del ISN, se espera que para 2023 se cuente con una captación de hasta 2 mil 500 mdp. La recaudación por ISN creció un 4% en 2020, y a pesar de la pandemia se espera un crecimiento de 15% en 2021, lo mismo que se registró en 2019. El jefe del Gabinete de Jalisco, Hugo Luna Vázquez, dijo que el ISN es un impuesto que impacta directamente a la empresa y no al trabajador. Es decir, la empresa tendrá que destinar de sus propias utilidades un pago mayor, en este caso del ISN, incluso las empresas transaccionales establecidas en Jalisco. Las propuestas de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, para 2022, fueron entregadas al Congreso de Jalisco el 1 de noviembre de 2021.

Con información de Proceso, Milenio e Informador. https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/11/2/gobierno-de-jalisco-propone-aumentar-el-impuesto-sobre-la-nomina-275101.html https://www.milenio.com/politica/comunidad/presupuesto-2022-jalisco-propone-aumentar-impuesto-nomina https://www.informador.mx/jalisco/Alza-en-impuesto-estatal-pega-a-130-mil-empresas-20211103-0041.html

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