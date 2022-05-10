A través de programas como Vigilancia Profunda, Cobranza Coactiva y Eficiencia Recaudatoria, el fisco recaudó 139 mil 934 millones de pesos de enero a marzo. Sin necesidad de judicialización, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 139 mil 934 millones de pesos de enero a marzo, 17.7 por ciento real más que en el mismo lapso de 2021. De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del primer cuarto del 2022, el fisco refirió que a través de su pilar de Eficiencia Recaudatoria obtuvo 46 mil 328 millones de pesos, 63.8 por ciento real más que un año antes y 155 por ciento más que en los primeros tres meses del 2018. Asimismo, otro programa implementado por el gobierno federal, Vigilancia Profunda, se enfoca en identificar contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones, detectar inconsistencias y promover su corrección. Finalmente a través de la Cobranza Coactiva, el fisco explicó que promueve el pago de adeudos determinados mediante acciones persuasivas. Con ello, el fisco ha recaudado por eficiencia recaudatoria en el primer trimestre los siguientes montos (todos en millones de pesos)

Eficiencia recaudatoria: $46,328

Programa de Cumplimiento de Obligaciones: $21,435

Programa de Vigilancia Profunda: $18,667

Cobranza coactiva: $7,744