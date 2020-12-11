Aquí puedes ver si el 12 de diciembre es un día hábil o inhábil en diferentes ámbitos. En México y en otras partes del mundo, el 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una de ...

Aquí puedes ver si el 12 de diciembre es un día hábil o inhábil en diferentes ámbitos. En México y en otras partes del mundo, el 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las imágenes más veneradas en la religión católica, que a su vez es la iglesia con mayor número de fieles en México.

¿El 12 de diciembre es un día hábil o inhábil?

Por eso, en Fiscalia publicaron un texto en el que analizaron si el 12 de diciembre es un día hábil o inhábil en el país, en diferentes ámbitos. Esto para planear las actividades que se tengan previstas. Aquí exponemos parte de la información publicada:

Ámbito fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un documento que prevé los días de vacaciones e inhábiles para la autoridad fiscal de diciembre de 2020 y enero de 2021. Pero no prevé el 12 de diciembre como día inhábil. Además, el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los días que no se deben considerar en el cómputo de plazos fijados en días, pero en estos no figura el 12 de diciembre. [CFF 12]. Sin embargo, este año, por tratarse de un sábado, es considerado como día inhábil para efectos fiscales.

Ámbito laboral

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los días de descanso obligatorio para los trabajadores. Para el mes de diciembre no se contempla que el 12 sea inhábil. [LFT 74]. Puede ser que, por contrato de trabajo, éste día se otorgue como inhábil. En este caso, los trabajadores que presten sus servicios ese día tienen derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado.

Ámbito procesal

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) no indica que específicamente el día 12 sea inhábil, pero lo es por ser sábado. [Acuerdo SS/4/2020 del Pleno de la Sala Superior del TFJFA]. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tampoco establece el día 12 de diciembre como día inhábil, pero lo es por ser sábado. [Acuerdo 18/2013 de la SCJN]. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), por ser sábado, considera este día como inhábil. En estos tres casos, el día 12 de diciembre es día hábil.

Ámbito financiero

En el caso de las entidades financieras, sí deben suspender labores el día 12 de diciembre de 2020. [Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2020, en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones].

Información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/14858

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.