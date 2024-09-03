El uso del Complemento Carta Porte es obligatorio cuando se trasladan bienes o mercancías por territorio nacional, sea por transporte terrestre, aéreo, marítimo o ferroviario La Carta Porte es un c...

El uso del Complemento Carta Porte es obligatorio cuando se trasladan bienes o mercancías por territorio nacional, sea por transporte terrestre, aéreo, marítimo o ferroviario La Carta Porte es un complemento del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que sirve para acreditar la tenencia y transporte de mercancías en México. El uso de la Carta Porte es obligatorio cuando se trasladan bienes o mercancías por territorio nacional, sea por transporte terrestre, aéreo, marítimo o ferroviario. Varias autoridades en México tienen competencia para verificar el cumplimiento de la Carta Porte, asegurando que se respeten las normativas fiscales y de transporte. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó un mensaje indicando qué autoridades tienen la competencia para realizar la inspección y verificación del cumplimiento de la emisión de la factura electrónica con complemento Carta Porte y qué campos verifica. La autoridad señaló que las autoridades que tienen la competencia para realizar la inspección y verificación son las siguientes:

Servicio de Administración Tributaria (SAT) : el SAT es la principal autoridad responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la emisión de la Carta Porte. Los agentes del SAT pueden realizar inspecciones en carreteras, aeropuertos, puertos marítimos y estaciones ferroviarias para comprobar que las mercancías en tránsito cuentan con su respectiva Carta Porte, correctamente emitida y registrada en el CFDI.

: el SAT es la principal autoridad responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la emisión de la Carta Porte. Los agentes del SAT pueden realizar inspecciones en carreteras, aeropuertos, puertos marítimos y estaciones ferroviarias para comprobar que las mercancías en tránsito cuentan con su respectiva Carta Porte, correctamente emitida y registrada en el CFDI. Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) : esta autoridad pueden participar en operativos especiales para verificar el transporte de mercancías, especialmente en zonas fronterizas o en contextos donde se sospeche de contrabando o actividades ilícitas. Su competencia incluye la revisión de documentos como la Carta Porte para asegurar la legalidad del transporte de bienes.

: esta autoridad pueden participar en operativos especiales para verificar el transporte de mercancías, especialmente en zonas fronterizas o en contextos donde se sospeche de contrabando o actividades ilícitas. Su competencia incluye la revisión de documentos como la Carta Porte para asegurar la legalidad del transporte de bienes. Guardia Nacional : la Guardia Nacional (anteriormente Policía Federal) tiene la facultad de realizar operativos en carreteras y vías federales para verificar el cumplimiento de las normativas de transporte, incluyendo la Carta Porte. Los oficiales pueden detener vehículos de carga para revisar los documentos que amparen el transporte de mercancías.

: la Guardia Nacional (anteriormente Policía Federal) tiene la facultad de realizar operativos en carreteras y vías federales para verificar el cumplimiento de las normativas de transporte, incluyendo la Carta Porte. Los oficiales pueden detener vehículos de carga para revisar los documentos que amparen el transporte de mercancías. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT): la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene la competencia para regular y supervisar el transporte en carreteras, aeropuertos, puertos y vías férreas. La SICT puede verificar que las empresas de transporte cumplan con los requisitos legales, incluyendo la correcta emisión y uso de la Carta Porte.

Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 22 de agosto de 2024.