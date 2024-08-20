Descubre diferentes consejos de ayuda para enseñar de educación financiera a niños y niñas, y así puedan estar mejor preparados para su futuro. Que los más pequeños puedan recibir educación financi...

Descubre diferentes consejos de ayuda para enseñar de educación financiera a niños y niñas, y así puedan estar mejor preparados para su futuro. Que los más pequeños puedan recibir educación financiera desde temprana edad es algo que puede ser de gran ayuda para su futuro. Así, estarán mejor preparados para manejar sus finanzas personales durante las distintas etapas de su vida.

Consejos para enseñar educación financiera a niños y niñas

A continuación se explican diferentes consejos que puedan ser de mucha ayuda para enseñar de educación financiera a niños y niñas.

Explicar sobre el esfuerzo y valor del dinero

Que los más jóvenes puedan entender que hay un esfuerzo importante de su familia para obtener el dinero que se utiliza para comprar sus juguetes, golosinas, así como los libros, cuadernos y uniformes que usan en la escuela, tiene mucho valor y ayudará a que puedan apreciar de mejor forma todo lo que tienen. También es muy bueno explicarles las razones que hacen que algunas cosas sean más caras que otras y que, generalmente, los precios suben de valor año a año.

Fomentar el ahorro desde temprana edad

Que niños y niñas puedan incorporar el hábito de ahorrar en sus vidas, es algo de gran importancia para su futuro. Es ideal que se les pueda enseñar que si quieren algo que desean mucho, por ejemplo un juguete, aquello puede convertirse en una meta y que para alcanzarla necesitan tener paciencia y que ahorrar cierta cantidad de dinero mes a mes, es una excelente forma de lograrlo.

Enseñar sobre los tipos de gastos

Este es otro de los aspectos que pueden ser más interesantes para explicar a los más jóvenes como parte de su educación financiera y tiene relación con que puedan aprender a diferenciar entre los tipos de gastos. De esa forma, tendrán claridad que existen cosas más necesarias que otras. Por ejemplo, un libro de su clase favorita en la escuela o un balón del deporte que practican, les será de mayor utilidad en el tiempo, que si gastan todos sus ahorros en golosinas, refrescos o salidas al cine.

Aprovechar juegos didácticos

Hay diversos juegos de mesa que utilizan dinero de mentira para simular la compra y venta de bienes, propiedades o del funcionamiento de un banco. Ese tipo de actividades puede ser un acercamiento inicial en el proceso de que los pequeños y pequeñas entiendan cómo funcionan las finanzas y los servicios financieros.

Conocer sobre cuentas bancarias

Que los pequeños tengan claridad sobre el funcionamiento de una cuenta para jóvenes, y que incluso puedan tener una, es un paso muy importante para su educación bancaria. Así, podrán ahorrar de forma segura para metas que puedan tener, y poco a poco comprenderán conceptos básicos sobre las cuentas, como: qué es la CLABE, el número de cuenta, las transferencias bancarias, el estado cuenta, o el NIP de una tarjeta de débito. Tomar los puntos anteriores y aplicarlos en la enseñanza de niños y niñas, ayudará a que tengan una mejor educación bancaria y financiera, siendo algo les ayudará mucho a medida que crezcan y deban tomar, de manera recurrente, decisiones relacionadas con el manejo de su dinero.