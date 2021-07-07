Si un contribuyente se entera de que está incluido en una lista negra del SAT, debe arreglar de inmediato su situación, porque en muchos casos se trata de errores u omisiones, que de no ser resuelt...

Si un contribuyente se entera de que está incluido en una lista negra del SAT, debe arreglar de inmediato su situación, porque en muchos casos se trata de errores u omisiones, que de no ser resueltos pueden acarrear problemas. El Código Fiscal de la Federación (CFF), en su artículo 69-B, prevé un procedimiento para que las autoridades fiscales presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes.

Procedimiento para determinar inexistencia de operaciones

El procedimiento mencionado se divide en dos fases distintas, las cuales se desarrollan de forma secuencial:

Supuesto de Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS). La primera fase es con el contribuyente que emite los comprobantes fiscales. En esta fase, la autoridad fiscal determina de manera presuntiva y posteriormente definitiva, la inexistencia de operaciones amparadas en los comprobantes que emitió, así como su inclusión en un listado de contribuyentes que no desvirtuaron esa imputación.

Supuesto de Empresa que Deduce Operaciones Simuladas (EDOS). La segunda fase se desahoga con el receptor que le dio efectos fiscales a los comprobantes que emitió la EFOS. Esta fase se desarrolla cuando el receptor de los comprobantes comparece ante la autoridad, para acreditar que efectivamente adquirió los bienes o servicios facturados.

¿Cuáles son las listas negras del SAT?

En caso de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presuma la inexistencia de las operaciones, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación con la publicación de una lista a través de los siguientes medios:

Buzón tributario del contribuyente.

Portal de internet de la autoridad fiscal.

El Diario Oficial de la Federación (DOF).

La notificación es para que los contribuyentes puedan manifestar lo que a su derecho convenga, para desvirtuar la presunción de la autoridad. Si los contribuyentes no desvirtúan los hechos que se les imputan, el SAT publica una lista definitiva con los contribuyentes que se considera que realizaron operaciones inexistentes. Y la autoridad no toma en cuenta los efectos fiscales de los comprobantes que emitieron dichos contribuyentes.

¿Cómo puede afecta estar en una lista negra del SAT?

Las repercusiones de aparecer en las listas negras del SAT no dependen del usuario, sino de quien decida ocupar dicha información. Por ejemplo, un cliente podría optar por no hacer negocios con alguien enlistado por temor a que no sea responsable. Las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal exigen a sus proveedores una Carta 32D u Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, y cuando un contribuyente se encuentra en la lista negra del SAT, esta carta sale en sentido negativo. Por esta razón, el aparecer en la lista negra del SAT le impedirá al contribuyente hacer negocios con el gobierno. Debido a que el SAT busca que todos los contribuyentes estén al día con sus obligaciones, en caso de seguir en la lista, los requerimientos y multas continuarán llegando. Además de que se cancelarán los sellos fiscales y ya no podrán facturar, por lo que su actividad se verá detenida.

Recomendaciones para los contribuyentes

De acuerdo con un artículo publicado por La Silla Rota, es recomendable que los usuarios busquen la asesoría de expertos en contabilidad, porque cada caso es particular y los especialistas pueden brindar la información necesaria para resolver y actualizar la situación frente a la autoridad. Otra recomendación incluida en la publicación, es que el contribuyente revise la dirección del correo electrónico que le proporciona al SAT, para que lo revise constantemente. Porque ahí es donde llegan notificaciones de la información que envía la autoridad fiscal al buzón tributario, y esta es la vía de contacto más directa entre la autoridad y el contribuyente. Una vez que el contribuyente se entera de que está incluido en las listas negras del SAT, debe arreglar de inmediato su situación, porque en muchos casos se trata de errores, que de no ser resueltos pueden acarrear problemas.

Con información de La Silla Rota. https://lasillarota.com/dinero/en-la-lista-negra-del-sat-esto-es-lo-que-puede-pasar/536414

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