La cuota depende del salario que perciba de la empleada, del número de patrones y los días laborados El 15 de noviembre de 2022, la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), L...

La cuota depende del salario que perciba de la empleada, del número de patrones y los días laborados El 15 de noviembre de 2022, la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, indicó que pronto será obligatorio registrar en el IMSS a las personas trabajadoras del hogar. Alcalde Luján adelantó que la reforma a la Ley del Seguro Social pronto entrará en vigor, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los patrones, dijo, estarán obligados a registrar a las y los empleados desde el primer día. El pago se efectuará de acuerdo con el salario y los días laborados de la persona trabajadora del hogar y se podrá cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año. En este contexto, algunos empleadores deben tener la siguiente duda: ¿Cuánto se paga por la seguridad social de una persona trabajadora del hogar?

Cuotas de seguridad social de una persona trabajadora del hogar

De acuerdo con información publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cuota depende del salario que perciba la persona trabajadora del hogar. Para saber cuánto se tiene que pagar, el IMSS tiene una calculadora de cuotas.

Calculadora de cuotas de seguridad social para trabajadoras del hogar

Se trata de un simulador, el cual facilita el cálculo del importe a pagar por concepto de cuotas obrero patronales. El simulador calcula la cuota a pagar dependiendo del número de patrones al que se presten los servicios, salario percibido y días laborados con cada patrón. Puedes ver el simulador o la calculadora de cuotas del IMSS aquí.