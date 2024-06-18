En los supuestos mensajes del fisco, se les informa a los contribuyentes que tienen un adeudo y se les proporciona una liga, para que ingresen en un plazo de 48 horas y conozcan los motivos La Proc...

En los supuestos mensajes del fisco, se les informa a los contribuyentes que tienen un adeudo y se les proporciona una liga, para que ingresen en un plazo de 48 horas y conozcan los motivos La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente detectó que personas contribuyentes recibieron supuestos mensajes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de WhatsApp. El ombusdman fiscal indicó que en los supuestos mensajes del SAT, se les informa a los contribuyentes que tienen un adeudo y se les proporciona una liga, para que ingresen en un plazo de 48 horas y conozcan los motivos.

El SAT sólo se comunica a través del Buzón Tributario

Pero la Prodecon advirtió que el SAT no solicita ejecutar, guardar o descargar archivos, o ingresar a ligas para recibir alguna notificación, ni tampoco claves o contraseñas, vía correo o mensajes de voz, SMS o WhatsApp. Además, señaló que el único medio para recibir comunicados, cartas invitación o notificaciones sobre algún adeudo fiscal es el Buzón Tributario. En todo caso, a través de los medios de contacto que señalaste al momento de activar tu buzón tributario, el SAT puede enviarte un aviso de que tienes un mensaje o una notificación pendiente, y para ello debes ingresar al Buzón Tributario para consultarlo. En este contexto, la Prodecon recomendó a los contribuyentes que no ingreses a ninguna liga de dudosa procedencia, y que si se encuentran en esta situación y tienen dudas respecto a la veracidad de la información u otros temas de carácter fiscal, pueden contactar al ombudsman fiscal aquí.