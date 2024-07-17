Los humanos somos seres gregarios, eso significa que donde podemos buscamos el consejo y la compañía de otros. Es lógico que, teniendo en cuenta eso, incluso en ambientes muy competitivos como el t...

Los humanos somos seres gregarios, eso significa que donde podemos buscamos el consejo y la compañía de otros. Es lógico que, teniendo en cuenta eso, incluso en ambientes muy competitivos como el trading exista la posibilidad de generar intercambios y conseguir ayuda de personas más experimentadas. Si bien el social trading es un fenómeno relativamente nuevo, las bases que lo sustentan siempre estuvieron presentes en el aprendizaje de métodos de inversión. Conoce todo sobre esta modalidad para descubrir qué dicen quienes la usan y quienes no la recomiendan.

Introducción al social trading en Forex

El término forex es la abreviatura de Foreign Exchange. Se trata del Mercado de Divisas global y masivo que mueve hasta 6,6 billones de dólares por día. Allí es posible comprar o vender las monedas de los países del mundo, operando durante los cinco días laborales y las 24 horas de cada uno de esos días, para poder adecuarse a todos los husos horarios. Este mercado internacional donde cotizan todas las monedas es caracterizado por su liquidez y también por su volatilidad. Esto puede equivaler a oportunidades para inversores que saben combinar la gestión de los cortos y el apalancamiento. Sin embargo, también es un segmento con grandes riesgos. El social trading, por su parte, es la comunicación entre traders con menor y mayor experiencia. Surge como una necesidad de los novatos por encontrar personas que actúen como una guía para las inversiones. Así, los mentores emiten señales que los menos experimentados copian, ya sea manualmente o a través de mecanismos automatizados.

Social trading vs copy trading

El social trading abarca todo tipo de interacciones donde haya una asimetría en el conocimiento del mercado. Hablando en plata, sería cualquier situación en que haya una relación de maestro y aprendiz entre las dos partes involucradas. Este aprendizaje o esta transferencia de conocimientos puede darse a través de comunidades en línea, grupos de WhatsApp o plataformas automatizadas. La diferencia entre esto y una mentoría o una educación más formal es que la información está orientada principalmente a la acción: en general, te dicen que compres y vendas en un determinado momento, pero no te explican por qué. El copy trading es una de las formas en las que el social trading cobra vida. Ocurre a través de plataformas automatizadas donde el inversor elige a otro trader para copiar automáticamente sus señales. De esta forma, un robot se encarga de hacer todas las copias para que la persona pueda exponerse a los mismos mercados que el emisor de la señal.

Ventajas del social trading en forex

La principal ventaja del social trading en un mercado tan volátil como el forex, es que les permite a personas con menor experiencia estar expuestos a los movimientos de grandes inversores del mercado. El forex es un mercado muy sensible a los cambios de la economía, los terremotos políticos, los problemas climáticos y los cambios regulatorios. Una variación en la tendencia de unas elecciones puede hacer que una moneda se aprecie o deprecie en un porcentaje alto. El social trading puede servir para estar alerta frente a estos cambios sin tener que estar pegado a las noticias 24/7, ya que otra persona se está encargando de evaluar estos riesgos. De aquí surge una conclusión. Elegir a la persona adecuada para copiar es lo más básico y esencial para tener éxito. Es decir, se debe tomar una decisión muy responsable en cuanto a quiénes seguir como emisores de señales. Los inversores interesados en hacer copy trading o social trading con cabeza tienen que investigar profundamente la trayectoria de sus mentores antes de darle al botón que ejecuta las órdenes.

Qué dicen los detractores del social trading

No a todos nos pueden gustar las mismas cosas y por eso hay un número de personas que opina que el social trading está mal. Los “haters” de esta modalidad de inversiones advierten dos problemas principales: la falta de comprensión de los parámetros y los límites a la gestión del riesgo.

Falta de comprensión de los parámetros ejecutados

Esto es igual que cuando un alumno de parvulario se copia de otro en un examen. En el social trading, la persona que está copiando las ejecuciones de otro no termina de entender los conceptos de base que motivaron esos movimientos. La falta de conocimiento puede producir inseguridades que deriven en problemas. Por ejemplo, es posible que la señal haya sido pensada para el largo plazo y el inversor que está copiando intente retirar el dinero antes de tiempo para evitar pérdidas, perdiéndose las potenciales ganancias.

Gestión de riesgo limitada

Otro de los puntos a tener en cuenta con el social trading es la gestión del riesgo. La mejor manera de mejorar las posibilidades del inversor es exponerse a carteras variadas o incluso seguir señales de distintos perfiles para poder tener un panorama más amplio. La diversificación "de toda la vida", llevada a este terreno. Dicho esto, los detractores del social trading aseguran que la gestión de riesgo solo se puede hacer si realmente se saben interpretar las bases de los movimientos, cosa que, como hemos retratado en estas líneas, no siempre sucede con esta modalidad de inversión.