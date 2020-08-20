Con la reforma laboral que se aprobó el año pasado se pretende acabar con la corrupción que permea en los sindicatos. Tras la detención del líder sindical de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM), Hugo Bello, por su presunta participación en delitos como secuestro exprés y lavado de dinero, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, recordó que existen dirigentes sindicales que en vez de representar a los trabajadores, realizan actos delictivos. Por lo que la funcionaria mencionó que “si bien la autoridad judicial será la encargada de emitir una sentencia, no se puede ignorar que existen dirigentes sindicales que en lugar de representar a los trabajadores, han promovido la extorsión y el chantaje.” De esta manera, durante una gira de trabajo en San Luis Potosí, Luisa María Alcalde hizo hincapié en que la corrupción sindical seguirá siendo perseguida: “No podemos cerrar los ojos ante la realidad de que han existido durante mucho tiempo sindicatos que, lejos de defender a los trabajadores, se han dedicado a la extorsión y al chantaje, lo podemos ver muy claramente en la industria de la construcción, donde uno todavía no pone un ladrillo y ya llegan a pedir recursos”. Además dijo que su dependencia seguirá trabajando en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir la corrupción dentro de los sindicatos, sin dejar de atender las otras prácticas dañinas que existen en el mercado laboral. Asimismo, la STPS ha reiterado que el combate a la corrupción dentro de los sindicatos no tiene más objeto que el de rescatarlos y defender los derechos de los trabajadores, por lo que la reforma laboral, aprobada el año pasado, servirá de herramienta. Esto permitirá a los sindicatos contar con contratos colectivos equilibrados, que podrán ser sometidos a revisión cada año. En este sentido, expresó la funcionaria, con la reforma laboral los sindicatos blancos se van a extinguir: “ya no hay cabida en la nueva ley, de entrada porque los dirigentes van a tener que pasar por procesos democráticos y, número dos, porque ya no se pueden firmar contratos colectivos a espaldas de los trabajadores”. Los sindicatos blancos son creados por el patrón y el líder sindical ejecuta las órdenes del patrón, ignorando las necesidades de los agremiados. En referencia al caso de Hugo Bello y la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM) habrá que esperar a que se agote la etapa judicial del caso; en el supuesto de que haya una sentencia condenatoria, habría la posibilidad de iniciar el trámite para cancelar el registro sindical.
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