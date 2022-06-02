El documento responde ciertas dudas sobre las nuevas condiciones para la cancelación de los CFDI a partir de 2022 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente difundió un documento titulado “Preguntas frecuentes y escenarios de cancelación conforme a la Reforma Fiscal 2022”. El documento fue publicado en mayo, y como el nombre lo indica, se responden ciertas dudas sobre las nuevas condiciones para la cancelación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a partir de 2022. A partir de 2022 entró en vigor una reforma al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF), en donde se establece que los comprobantes fiscales sólo pueden cancelarse en el ejercicio en el que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.

Ampliación del plazo para la cancelación de los CFDI

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, los CFDI sólo podrían cancelarse dentro del mismo ejercicio fiscal en que fueron expedidos. Pero posteriormente se otorgó de plazo hasta la fecha de presentación de la declaración anual. El artículo indica que el SAT emitió el primer documento de “Preguntas frecuentes y escenarios de cancelación conforme a la Reforma Fiscal 2022” en diciembre de 2021. Y en la emisión de mayo de 2022, las preguntas son básicamente las mismas, a excepción de la incorporación de una nueva pregunta número 3. Dicha pregunta es sobre la cancelación de comprobantes con motivo o clave “01 – Comprobante emitido con errores con relación”, el cual ocasiona una problemática en la práctica.

Problemática con la clave “01”

En el artículo se explica que la problemática en torno al uso de la clave “01″, se debe a que el SAT señala que “primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada”. Pero el sistema actual de la autoridad fiscal prohíbe cancelar una factura que ya tiene documentos relacionados. Nueva pregunta sobre la cancelación de los CFDI

La nueva pregunta se transcribe a continuación:

3.- ¿Qué debo hacer si uso el motivo de cancelación “01” Comprobantes emitidos con errores con relación y el comprobante no se cancela o presenta error? RESPUESTA. - Se podrá utilizar la clave 02 para realizar la cancelación de los CFDI relacionados incluyendo el que sustituye al CFDI a cancelar, esto con la finalidad de que no se genere un estatus de “No cancelable”. Fiscalia explicó que en los casos en los que subsista la operación, se deberá emitir un nuevo comprobante con la información correcta y la clave de tipo relación 04 sustitución de CFDI previos relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye.