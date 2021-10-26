México está en el puesto 80 de 133 de jurisdicciones que fomentan el secreto financiero. Esto significa que hay leyes y prácticas que permiten estructurar y esconder fortunas. El Índice de Secreto ...

México está en el puesto 80 de 133 de jurisdicciones que fomentan el secreto financiero. Esto significa que hay leyes y prácticas que permiten estructurar y esconder fortunas. El Índice de Secreto Financiero elaborado por Tax Justice Network mide las leyes , regulaciones, tratados internacionales y varios elementos de 133 jurisdicciones para evaluar el grado de secreto legal y financiero que ofrecen a empresas e individuos. En la última edición del Índice, México se encuentra en el lugar 80 de 133. Esto implica que los sistemas tributarios y fiscales del país ayudan, en cierta medida, a ocultar operaciones que violan el estado de derecho. Como señala Reforma, México consiguió una calificación de 52.7 puntos de 11 posibles en la evaluación de 20 indicadores. Mientras más alta la calificación de una país, cuenta con más leyes que facilitan ocultar las finanzas privadas. Según indica el informe, esta calificación coloca a México como un país altamente responsable por ocultar las operaciones financieras. Otro indicador que llama la atención es que México es responsable por el 0.9% de operaciones offshore en el mundo. Así, es una de las jurisdicciones menos involucradas en estas prácticas. Aquí puedes revisar un resumen de las calificaciones de México.

Corrupción y leyes que lo permiten

En entrevista con el mismo medio, Guillermo Ruiz, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó dos razones detrás de la clasificación de México en el Índice. En primer lugar, la corrupción que existe en el país. En segundo lugar, señaló algunas leyes que facilitan este tipo de acciones; por ejemplo, que se pueden crear Sociedades por Acciones Simplificadas sin necesidad de ir ante un notario. De acuerdo con Ruiz, este tipo de prácticas permiten crear empresas rápidamente y a estructurar el dinero, y mantienen ocultos a los responsables. Con información de Reforma https://www.reforma.com/excede-mexico-secreto-financiero/gr/

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