Especialistas señalan que es una mala práctica usada por contribuyentes que argumentan que “el sistema así lo hace y no hay otra manera” Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de egresos, conocidos como notas de crédito, no se deben usar para cancelar otros CFDI. De acuerdo con el especialista fiscal Mario Beltrán, la anterior es una mala práctica, usada por contribuyentes que argumentan que “el sistema así lo hace y no hay otra manera”. El asesor y catedrático explicó que los CFDI de egresos o notas de crédito, sólo se usan para dos efectos:

Para amparar la deducción de una devolución, descuento o bonificación, establecida en el Artículo 25, fracción primera, de la Ley del ISR.

Para la aplicación de anticipos, cuando se utiliza el procedimiento para aplicarlos.

Por ejemplo, si se tienen tres anticipos que suman 90 y se expide el CFDI global de 100, después se deben emitir tres CFDI de egresos, por cada uno de los anticipos. Porque si no se emiten y no se relacionan, entonces se duplicaría el valor de las operaciones. Esto se debe a que los recibos de los anticipos y el que tiene el total son de ingresos. El especialista indicó que lo que hacen las notas de crédito es restar el valor de los CFDI que se emitieron por los anticipos, que en este caso suman 90, para que queden sólo los 100. Pero Beltrán señaló que los CFDI de egresos o notas de crédito no sirven para cancelar otros CFDI. Además, indicó que la cancelación se debe hacer desde el portal del SAT o la aplicación que tenga para tales efectos. Y se debe verificar que los comprobantes fiscales tengan el estatus de cancelado. Puedes ver el vídeo de Mario Beltrán aquí / Fecha de publicación: agosto de 2023.