Hay ciertos documentos y registros que una empresa debe conservar a lo largo de toda su vida En el ámbito de la contabilidad, existen diferentes documentos y registros que deben conservarse de mane...

Hay ciertos documentos y registros que una empresa debe conservar a lo largo de toda su vida En el ámbito de la contabilidad, existen diferentes documentos y registros que deben conservarse de manera obligatoria para cumplir con las disposiciones legales y fiscales. La conservación adecuada de estos documentos es fundamental para lo siguiente:

Facilitar auditorías

Demostrar el cumplimiento de obligaciones fiscales y contables

Respaldar la información financiera de una empresa.

La conservación de estos documentos debe realizarse de acuerdo con los plazos establecidos por las leyes y regulaciones fiscales.

Documentos que una empresa debe conservar a lo largo de toda su vida

Pero de acuerdo con el blog Soy Conta, existen ciertos documentos y registros que una empresa debe conservar a lo largo de toda su vida. Esto lo deben hacer para cumplir con requisitos legales y contables, así como para respaldar su historial financiero y facilitar el análisis y la toma de decisiones El artículo indica que entre los documentos y registros que una empresa debe conservar a lo largo de toda su vida, se encuentran los siguientes:

Estados financieros : Los estados financieros, como el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, son registros fundamentales que reflejan la situación financiera, los resultados operativos y los flujos de efectivo de la empresa en un período determinado. Estos deben ser conservados para cada año fiscal y ser accesibles para posibles auditorías o revisiones contables.

: Los estados financieros, como el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, son registros fundamentales que reflejan la situación financiera, los resultados operativos y los flujos de efectivo de la empresa en un período determinado. Estos deben ser conservados para cada año fiscal y ser accesibles para posibles auditorías o revisiones contables. Libro mayor : El libro mayor es el registro principal de todas las transacciones financieras de la empresa. Debe incluir los detalles de cada ingreso, gasto, activo y pasivo, con fechas y montos precisos. El libro mayor proporciona una visión completa de las transacciones y ayuda a mantener un seguimiento adecuado de las cuentas contables.

: El libro mayor es el registro principal de todas las transacciones financieras de la empresa. Debe incluir los detalles de cada ingreso, gasto, activo y pasivo, con fechas y montos precisos. El libro mayor proporciona una visión completa de las transacciones y ayuda a mantener un seguimiento adecuado de las cuentas contables. Facturas y recibos : Todas las facturas emitidas por la empresa, así como los recibos de compras y pagos, deben conservarse. Estos documentos respaldan las transacciones comerciales y sirven como evidencia de las operaciones realizadas. Además, son necesarios para el cálculo de impuestos y pueden ser requeridos por proveedores, clientes o autoridades fiscales.

: Todas las facturas emitidas por la empresa, así como los recibos de compras y pagos, deben conservarse. Estos documentos respaldan las transacciones comerciales y sirven como evidencia de las operaciones realizadas. Además, son necesarios para el cálculo de impuestos y pueden ser requeridos por proveedores, clientes o autoridades fiscales. Documentos de impuestos : Todos los registros relacionados con los impuestos deben conservarse a lo largo de la vida de la empresa. Esto incluye declaraciones de impuestos, comprobantes de pago, retenciones de impuestos y cualquier otra documentación relacionada con los impuestos federales, estatales o locales.

: Todos los registros relacionados con los impuestos deben conservarse a lo largo de la vida de la empresa. Esto incluye declaraciones de impuestos, comprobantes de pago, retenciones de impuestos y cualquier otra documentación relacionada con los impuestos federales, estatales o locales. Contratos y acuerdos : Los contratos y acuerdos celebrados por la empresa, como contratos de arrendamiento, acuerdos de préstamos, contratos con proveedores o clientes, deben mantenerse durante toda la vida de la empresa. Estos documentos establecen los términos y condiciones de las relaciones comerciales y pueden ser requeridos en caso de disputas o reclamaciones legales.

: Los contratos y acuerdos celebrados por la empresa, como contratos de arrendamiento, acuerdos de préstamos, contratos con proveedores o clientes, deben mantenerse durante toda la vida de la empresa. Estos documentos establecen los términos y condiciones de las relaciones comerciales y pueden ser requeridos en caso de disputas o reclamaciones legales. Registros de nómina : Los registros de nómina, que incluyen información sobre los salarios, deducciones, beneficios y retenciones de impuestos de los empleados, deben conservarse durante la vida de la empresa y después de la terminación del empleo. Estos registros son necesarios para el cumplimiento de obligaciones laborales y pueden ser requeridos en caso de auditorías o disputas laborales.

: Los registros de nómina, que incluyen información sobre los salarios, deducciones, beneficios y retenciones de impuestos de los empleados, deben conservarse durante la vida de la empresa y después de la terminación del empleo. Estos registros son necesarios para el cumplimiento de obligaciones laborales y pueden ser requeridos en caso de auditorías o disputas laborales. Correspondencia y comunicaciones: La correspondencia comercial, como cartas, correos electrónicos y comunicaciones escritas o electrónicas con clientes, proveedores, autoridades fiscales u otros socios comerciales, debe conservarse. Estos documentos pueden contener información relevante para futuras consultas o disputas y respaldar acuerdos o transacciones comerciales.

Soy Conta considera que el uso de sistemas de gestión electrónica o almacenamiento en la nube puede ayudar a mantener los registros de manera segura y accesible en el tiempo.