Un Juez de Control ordenó la prisión preventiva en contra de Inés Gómez Mont por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada Antes de finalizar el sexenio pasado que encabezó Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) pactó con la conductora Inés Gómez Mont un acuerdo reparatorio por presunto fraude fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) había denunciado a la conductora de televisión por un daño al fisco de 13.5 millones de pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta en 2016. Para saldar el presunto fraude fiscal, Gómez Mont cubrió la totalidad del adeudo en dos pagos: uno, por 10.9 millones de pesos, que realizó el 30 de noviembre de 2018; y otro, por 2.6 millones de pesos, el 7 de junio de 2019, según reporta Reforma.

FGR desconoció el acuerdo

Sin embargo, con la llegada de Morena al gobierno federal, la nueva administración de la ahora Fiscalía General de la República (FGR) desconoció el acuerdo, con el argumento de que la Procuraduría Fiscal de la Federación reclamó que era ella y no el SAT la que tenía la atribución para negociar cualquier reparación del daño. También FGR convirtió el asunto en un caso de lavado dinero, porque la Unidad de Inteligencia Financiera también presentó una querella por las mismas operaciones bancarias. Ahora un Juez de Control ordenó la prisión preventiva en contra de Inés Gómez Mont por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Hasta el momento, la conductora sigue prófuga de la justicia.