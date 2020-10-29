De acuerdo con especialistas, la propuesta de eliminar el outsourcing podría mandar al 80% de los trabajadores en este esquema a la informalidad. Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obra...

De acuerdo con especialistas, la propuesta de eliminar el outsourcing podría mandar al 80% de los trabajadores en este esquema a la informalidad. Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviaría una iniciativa para eliminar el outsourcing, o subcontratación, en México.

“Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. Va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción”, dijo.

El mandatario dijo que este esquema de contratación ha sido usado por las empresas para evadir sus obligaciones fiscales y patronales, lo que, aseguró, ha afectado a los trabajadores, a la hacienda pública y al desarrollo del país.

Los riesgos de eliminar el outsourcing

En entrevista con La Razón, Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), explicó que uno de los mayores riesgos de la propuesta es la informalidad. De acuerdo con Leñero, más de 4.5 millones de trabajadores en México están contratados por esquemas de outsourcing. Según él, si se eliminar la figura, 80% de ellos; es decir, 3.6 millones, pasarían a la informalidad. Así, la informalidad pasaría de una tasa de 54.9% a 61% de la población activa. El aumento de informalidad se debe al aumento en cosos administrativos. Especialmente en pequeñas y medianas empresas, eliminar por completo la práctica llevaría los costos a niveles insostenibles.

El segundo gran riesgo es la pérdida masiva de empleos. Esta es la postura de la Coparmex. De acuerdo con el organismo, el gobierno debería distinguir entre el outsourcing legal e ilegal antes de decidir eliminarlo por completo.

https://twitter.com/Coparmex/status/1321276878502744065 Por último, está el problema de la inversión. En entrevista con El Financiero, Carlos Ferran, socio director de Ferran Martínez Abogados, explicó que esto podría ahuyentar la inversión. Según el especialista, la subcontratación es a veces la única firma de operar en el país debido a la alta carga social. Con información de La Razón y El Financiero https://www.razon.com.mx/negocios/outsourcing-80-informalidad-410584 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/advierten-perdida-de-empleos-si-desaparece-outsourcing

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