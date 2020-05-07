Antes de que el confinamiento hiciera perder cerca de 350 mil empleos (al 8 de abril, más lo que se hayan acumulado), estas eran las cifras del desempleo en el país. Éramos felices y no lo sabíamos...

Antes de que el confinamiento hiciera perder cerca de 350 mil empleos (al 8 de abril, más lo que se hayan acumulado), estas eran las cifras del desempleo en el país. Éramos felices y no lo sabíamos. El mes de marzo de 2020 registró una tasa de desocupación (TD) del 3.3%. Este porcentaje representa a aquellas personas de la población económicamente activa que no trabajaron siquiera una hora durante la semana de la encuesta pero manifestaron su disposición para hacerlo, buscando empleo. Así lo informó, mediante comunicado de prensa, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al dar a conocer los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para marzo de 2020 En la comparación anual, la tasa de desocupación retrocedió durante marzo de 2020, pues comparada con el mismo mes del año anterior fue de 3.6%. Para la tasa de subocupación, que representa a aquel porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda fue del 9.3%. En comparación a la del año anterior esta tasa aumentó, pues en marzo de 2020 fue de 7.1%. La tasa de informalidad laboral (proporción de población en ocupación informal respecto al total de la Población Económicamente Activa [PEA] Ocupada) se colocó en 55.8% con 1.2 menos que el precedente año de la misma. Asimismo, se reportó que la tasa de ocupación en el sector informal (proporción de la población ocupada en unidades económicas informales no agropecuarias sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa) bajó 0.9 puntos porcentuales en su comparación anual, representando finalmente el 26.9%. Al cierre de marzo del presente año, se reportó que el 60.1% de la población de mayores de 15 años en el país se ubicó como económicamente activa. Sin embargo, esta cifra es menor al mes pasado en un punto porcentual. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/el-sat-se-moviliza-contra-evasion-de-grandes-contribuyentes/

¿Qué dice el IMSS sobre el empleo formal?

Como consecuencia de los efectos derivados por la emergencia sanitaria, durante marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró una disminución de 130 mil 593 puestos de trabajo, equivalente a una tasa mensual negativa del 0.6%.

Sin embargo, según datos del IMSS, del 13 de marzo al 8 de abril se perdieron 347 mil empleos formales debido a las medidas de distanciamiento social para enfrentar el Covid-19.

En un comunicado de prensa, la Consar expone que al cierre de marzo de 2020 los recursos administrados por esta entidad eran de unos 3,914,156.5 millones de pesos, lo que representa un incremento anual de un 10.5%. Sin embargo en marzo disminuyeron en 82 mil millones de pesos respecto al cierre de 2019, lo que representa una disminución del 2.1%. Esta disminución se debe a la coyuntura actual del Covid-19, pues las personas en situación de desempleo han tenido que retirar dinero de sus Afores. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/infonavit-ofrece-prorroga-para-cuotas-patronales/ Con información de el Inegi

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