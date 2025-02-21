El fisco informó que en enero de 2025 se recaudaron 517 mil 416 mdp en ingresos tributarios, un 5.1% más que en 2024. Descubre los detalles de este crecimiento fiscal El Servicio de Administración ...

El fisco informó que en enero de 2025 se recaudaron 517 mil 416 mdp en ingresos tributarios, un 5.1% más que en 2024. Descubre los detalles de este crecimiento fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que la recaudación de impuestos en enero de 2025 alcanzó los 517 mil 416 millones de pesos, lo que representa un incremento real del 5.1% en comparación con enero de 2024, cuando la cifra fue de 475 mil 066 millones de pesos. El dato fue presentado por Antonio Martínez, jefe del SAT, durante la conferencia matutina, donde destacó que estos ingresos reflejan una mayor eficiencia en la administración tributaria y el cumplimiento fiscal de los contribuyentes.

Crecimiento en ingresos no tributarios

Además del aumento en la recaudación fiscal, se reportó un incremento significativo en los Ingresos No Tributarios, los cuales alcanzaron los 58 mil 957 millones de pesos, un 61.3% más en términos reales que en enero de 2024, cuando fueron de 35 mil 283 millones de pesos.

Concepto Enero 2024 (millones de pesos) Enero 2025 (millones de pesos) Variación Real (%) Ingresos Tributarios 475,066 517,416 5.1% Ingresos No Tributarios 35,283 58,957 61.3% Total de Ingresos 510,349 576,373 9.0%

Total de ingresos del Gobierno en enero de 2025

Sumando los ingresos tributarios y no tributarios, el Gobierno Federal recaudó en total 576 mil 373 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real del 9.0% respecto a enero de 2024, cuando la cifra fue de 510 mil 349 millones de pesos.

Claudia Sheinbaum: "Se acabó el régimen de corrupción y privilegios"

Durante la misma conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este aumento en la recaudación es un reflejo de la eliminación de prácticas de corrupción y el fin de los privilegios fiscales.

"Cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegios para que unos paguen impuestos y otros no, cuando todos cumplimos con la ley, entonces se tienen buenos resultados", afirmó Sheinbaum.

El crecimiento en los ingresos no tributarios también contribuyó al aumento general del 9.0% en los ingresos totales del país.