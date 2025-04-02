Descubre quiénes pueden recibir saldo a favor en su declaración anual de impuestos y cómo las deducciones personales pueden ayudarte. Revisa si estás obligado a declarar Con la llegada de abril, mi...

Descubre quiénes pueden recibir saldo a favor en su declaración anual de impuestos y cómo las deducciones personales pueden ayudarte. Revisa si estás obligado a declarar Con la llegada de abril, miles de personas físicas comienzan a preparar su declaración anual de impuestos, con la esperanza de obtener una devolución por parte del SAT. Para muchos, ese tan esperado saldo a favor se ha convertido en un alivio económico e incluso en una motivación para cumplir con esta obligación fiscal. Pero, ¿quiénes realmente pueden aspirar a recibir saldo a favor? Aquí te lo explicamos de manera sencilla y clara.

¿Qué es la declaración anual y por qué puede generar saldo a favor?

La declaración anual es un informe que presentan las personas físicas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que detallan sus ingresos, el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las deducciones personales realizadas durante el año fiscal anterior. Cuando las deducciones autorizadas superan el ISR que pagaste durante el año, el SAT puede devolverte la diferencia: eso es el saldo a favor.

¿Quiénes están obligados a presentar declaración anual?

Tipo de contribuyente Obligación Asalariados Si ganaron más de $400,000 al año o tuvieron más de un patrón Freelancer / Profesionistas Obligados, sin importar el monto Jubilados / Indemnizados Si superaron los topes exentos establecidos por la ley Personas con ingresos por arrendamiento o enajenación de bienes Obligados Personas con ingresos por intereses Depende del monto recibido (ver sección siguiente)

¿Y si invierto, tengo que declarar?

Depende del tipo de ingreso y el monto:

Situación ¿Debes declarar? Salarios con intereses mayores a $20,000 Sí, estás obligado Freelancer con intereses menores a $100,000 No, si solo fueron intereses pagados por instituciones financieras Intereses mayores a $100,000 Sí, estás obligado

En todos los casos anteriores, si realizaste deducciones personales, podrías obtener saldo a favor, aún si la declaración no era obligatoria para ti.

¿Qué gastos puedo deducir?

Las siguientes erogaciones, siempre que estén respaldadas con factura y hayan sido pagadas electrónicamente, pueden ayudarte a obtener un saldo a favor:

Honorarios médicos, dentales y psicológicos

Gastos hospitalarios y funerarios

Primas de seguros de gastos médicos

Intereses reales por créditos hipotecarios

Pago de colegiaturas (dentro de los límites permitidos)

Donativos a instituciones autorizadas

Aportaciones complementarias para el retiro

¿Dónde consulto si tengo saldo a favor?

El SAT ya habilitó el simulador de declaración anual para personas físicas. Ahí podrás conocer de forma anticipada si tu resultado será saldo a favor o a cargo. Solo necesitas:

Tu RFC

Contraseña del SAT o e.firma vigente

Una vez dentro, el sistema te mostrará tus datos precargados. Revísalos cuidadosamente y completa cualquier información que falte, especialmente si tienes deducciones personales.

Consejo final

Si no estás seguro de cómo hacer tu declaración, acércate a un profesional o consulta los recursos gratuitos que ofrece la Prodecon. Y recuerda: si tienes derecho a un saldo a favor, no dejes pasar la oportunidad. Declarar puede ser no solo una obligación, sino también una forma de mejorar tus finanzas personales.