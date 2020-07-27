Diversas cámaras patronales celebraron el proyecto por el cual se plantea reformar el sistema de pensiones para los trabajadores; sin embargo, expertos opinan que esto podría tener efectos negativo...

Diversas cámaras patronales celebraron el proyecto por el cual se plantea reformar el sistema de pensiones para los trabajadores; sin embargo, expertos opinan que esto podría tener efectos negativos. Según los expertos consultados por *El Economista,*el aumento a las aportaciones patronales para el ahorro del retiro que plantea la iniciativa de ley que presentó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, podría representar un efecto adverso en el empleo formal y en los salarios reales de los trabajadores pues significaría un mayor gasto para los patrones. El abogado y experto en pensiones de la Universidad Panamericana, Gerardo López, mencionó para El Economista que, en la actualidad, las aportaciones que hacen las empresas a la seguridad social de sus trabajadores es de 31.1% del salario de cada trabajador y en caso de que se apruebe la reforma pasaría a ser de 40%. “Suponiendo que un trabajador gana 5 mil pesos al mes, la empresa gasta mil 554 pesos en la aportación de seguridad social. Con la reforma, este monto se eleva a 2 mil pesos. Si una empresa tiene 50 trabajadores, al mes hoy gasta 77 mil 700 pesos, con la reforma serían 100 mil pesos. Es un gasto muy fuerte”, dijo Gerardo López, para El Economista. Asimismo, el especialista en pensiones de la Universidad Panamericana dijo que algo que podrían hacer los patrones es negociar con los sindicatos para que el aumento salarial que se estime para el siguiente año sea menor y de esta manera atenuar el incremento de las aportaciones patronales. En este sentido, explicó que “Si se propone un aumento salarial de 4.5%, las empresas podrían llegar a un acuerdo con el sindicato para que sólo sea un aumento de 3.5%, pero ante el IMSS seguirán entregando la aportación que corresponda”. Y sentenció “aquí es donde uno debe ver quién es el que realmente está aportando más, si el patrón o el trabajador a través de un menor aumento a su salario”. Este es el escenario que ve el abogado Gerardo López: un escenario en donde de manera indirecta se estaría orillando al trabajador a ahorrar dinero “sacrificando los aumentos salariales”.

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