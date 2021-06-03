Los interesados en trabajar en el SAT aún pueden participar en la convocatoria que cierra en agosto próximo. En agosto de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió la convocatoria ...

Los interesados en trabajar en el SAT aún pueden participar en la convocatoria que cierra en agosto próximo. En agosto de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió la convocatoria para participar en el Programa Formativo en Materia de Impuestos Internos.

Convocatoria para trabajar en el SAT sigue abierta

Se trata de una convocatoria para personas que quieran trabajar en las Administraciones Generales del SAT, y los interesados aún pueden participar. La fecha límite para la recepción de documentos es el 10 de agosto de 2021.

Se requiere escolaridad mínima de licenciatura

El programa está destinado a personas con licenciatura terminada en las siguientes carreras:

Administración en Gestión Pública.

Contaduría.

Administración y Finanzas.

Economía.

Administración Pública.

Administración de Empresas.

Puestos que busca cubrir el SAT

Algunos de los puestos vinculados al programa del SAT son los siguientes:

Ejecutivo de cobranza. Consiste en requerir el pago de créditos fiscales, realizar embargos, notificaciones y recuperación de crédito.

Auditor de impuestos internos. Consiste en verificar y promover el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales aduaneras de los contribuyentes.

Analista de devoluciones y compensaciones. Consiste en colaborar en la implementación del programa de devoluciones automáticas.

Auditor fiscal. Consiste en realizar y reportar las acciones fiscalizadoras mediante visitas domiciliarias, verificaciones, revisiones de gabinete, electrónicas y de dictámenes emitidos por contadores públicos.

Analista de fiscalización. Consiste en verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los grandes contribuyentes con visitas domiciliarias, así como atender solicitudes de devolución y avisos de compensación.

Asesor fiscal integral. Consiste en asistir a los contribuyentes en la realización de trámites fiscales y brindar orientación en los trámites que demande el contribuyente.

Abogado analista. Consiste en elaborar contestaciones de reclamos, recursos de revocación, alegatos de amparo, cumplimentaciones de sentencias, solicitudes de prescripción, caducidad y demás promociones previstas en la legislación fiscal, penal y de amparo.

Proceso de reclutamiento

El proceso de reclutamiento y selección es el siguiente:

Recepción y revisión de documentos.

Evaluaciones psicométricas.

Evaluación de conocimientos técnicos.

Entrevista.

Después de ser aceptado, el aspirante deberá acreditar el Programa Formativo en Materia de Impuestos Internos. Se trata de un curso de entre nueve y 10 semanas. Quien acredite el programa será candidato para trabajar en las Administraciones Generales del SAT. Puedes ver la convocatoria del SAT aquí / Fecha de publicación: agosto de 2020.

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