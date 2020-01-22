Las personas que empezaron a cotizar en 1997 en 2021 ya deberían poder solicitar su pensión, pero sólo el 24% cumple con las semanas requeridas para pensionarse. Para tener derecho a solicitar una pensión debes de cumplir con 1,200 semanas cotizadas en el IMSS o ISSSTE para tener una pensión mínima garantizada. El lunes, en conferencia de prensa, el presidente de la asociación de afores Amafores, Bernardo González, propuso bajar las semanas de cotización necesarias para jubilarse de 1,200 a 750 semanas o que los trabajadores puedan comprar semanas de cotización con aportaciones voluntarias para tener derecho a una pensión. Mencionó que se necesita hacer cambios al sistema de afores para que un mayor número de trabajadores tenga acceso a la pensión, debido a que de las 40,000 mil personas que cumplen 65 años en 2021 y cotizaron en una afore, solo el 24% cumple con las semanas cotizadas para pedir su pensión. Los trabajadores no alcanzan a cubrir las semanas debido a que entran y salen del sistema formal. Se tienen que reformar el sistema de pensiones para que no afectar a las generaciones venideras, puntualizó. Otra de las propuestas es comprar semanas cotizadas, como se está haciendo en el IMSS. Es decir, que si no alcanzan a cubrir las semanas para su pensión, tengan la opción de comprar semanas. Como sucede en la modalidad 40 del IMSS, que permite que los trabajadores que ya no laboran con un patrón o quieren tener una pensión más alta realicen el pago de una cuota mensual. Les permite seguir cotizando semanas. "¿Por qué no se permite que las personas se puedan pensionar desde 750 semanas y darles la oportunidad de comprar semanas con ahorro voluntario? No al 100% pero sí quizá a un 80 o 60%. Se tienen que hacer cálculos actuariales”, comenta Bernardo Gonzalez. Por el momento la propuesta se tiene que discutir con las autoridades para establecer medidas claras, candados que aseguren que los trabajadores se puedan pensionar. Con información del El Financiero.

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