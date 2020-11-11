Raquel Buenrostro planea aumentar la fiscalización a grandes contribuyentes para combatir los efectos de la pandemia. De enero a octubre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reca...

Raquel Buenrostro planea aumentar la fiscalización a grandes contribuyentes para combatir los efectos de la pandemia. De enero a octubre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 200 mil millones de pesos de grandes contribuyentes. Esto representa un aumento de 164% frente al mismo periodo de 2019, cuando recaudó 75 mil millones de pesos. Estos ingresos vienen de 719 grandes contribuyentes quienes, según el SAT, no interpusieron ningún juicio y se comprometieron a pagar sus deudas con el fisco. Sin embargo, los objetivos generales de recaudación no se alcanzaron debido a la pandemia. Al cierre de octubre, el SAT consiguió 2 billones 760 millones de pesos de ingresos tributarios; este monto está 0.5% por debajo de lo alcanzado en el mismo periodo de 2019. En este sentido, los principales impuestos se comportaron de la siguiente manera:

ISR. Tuvo un aumento de 0.5% en el periodo de enero a octubre de 2020 frente al mismo de 2019.

IVA. Tuvo una caída de 1%.

IEPS. Tuvo una caída de 4%.

Énfasis en los grandes contribuyentes

Para Raquel Buenrostro, jefa del SAT, el aumento de ISR se debe a los trabajos de fiscalización en grandes contribuyentes.

El ISR sigue creciendo, se sigue manteniendo por arriba. Es el principal reflejo de todas las auditorías, sobre todo a los grandes contribuyentes. A los grandes contribuyentes lo que más se les audita es el ISR. El IVA ha mejorado bastante porque también estaba un poco castigado. Eso es un reflejo de que se está reactivando poco a poco la economía.

Debido a esto, la estrategia del SAT para mantener la combatir la caída de recaudación será continuar con la fiscalización de grandes contribuyentes. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que la institución se enfocará en los grandes sectores de la economía como el acerero, automotriz, farmacéutico, hidrocarburos, minería y tiendas de consumo. Además, de acuerdo con Buenrostro, todavía hay algunos sectores que no se han fiscalizado en años. Por ejemplo, las donatarias autorizadas.

SAT debe buscar otras formas de conseguir recursos: especialistas

De acuerdo a José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económicos (IDIC), el SAT logró mantener la recaudación gracias a un conjunto de cambios legislativos recientes y a un crecimiento considerable en la fiscalización a grandes contribuyentes. Los cambios legislativos que implementaron son:

Reforma fiscal penal contra factureras.

Eliminación de la compensación universal.

La prohibición de condonaciones de impuestos.

El director del IDIC dijo a El Economista que “con las modificaciones que se han hecho, muchas empresas prefieren evitarse procesos legales y no llevar el asunto a litigios, y por ello han decidido pagar los impuestos que el gobierno considera no han sido erogados; sin embargo, lo que puede ocurrir en los siguientes años es que estos ingresos vayan disminuyendo”. Otros especialistas, como Alil Álvarez Alcalá, abogada fiscalista, en entrevista con Alto Nivel, comentó que la crecida fiscalización a grandes contribuyentes puede ser un “arma de doble filo”, pues una de las posibles consecuencias de esta estrategia es que las empresas cambien sus planes de inversión. “Los contribuyentes de altos ingresos son sumamente móviles, y pueden mover sus recursos a otros países donde perciban menos riesgos“, dijo. Con información de La Jornada y El Economista https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/11/apretara-el-sat-la-fiscalizacion-de-grandes-empresas-7759.html

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