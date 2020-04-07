Luis Alberto Placencia Alarcón representante de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció la suspensión de actividades presenciales de la dependencia. El pasado 31 de marzo...

Luis Alberto Placencia Alarcón representante de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció la suspensión de actividades presenciales de la dependencia. El pasado 31 de marzo se declaró una emergencia sanitaria como medida para combatir la epidemia de Coronavirus que estamos viviendo, ante esta situación varias dependencias públicas acataron la medida de disminuir actividades. Sumándose a esto la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció, mediante un acuerdo general, la suspensión de sus actividades presenciales desde ayer, 6 de abril, tanto en oficinas centrales como en las delegaciones.

Todos los servicios se continuarán brindando mediante

Atención vía telefónica 1205 9000 o al 800 611 0190

Chat online en www.prodecon.gob.mx

Correo electrónico [email protected]

En caso de situaciones especificas se dará atención en los siguientes correos electrónicos:

Las actividades se interrumpirán a partir del 6 de abril del presente año y hasta que el Consejo de Salubridad General determine que la emergencia sanitaria ha terminado. Con esto, la Prodecon muestra solidaridad con sus colaboradores beneficiándolos con la posibilidad de dejarles trabajar desde casa, siguiendo las recomendaciones de la emergencia sanitaria, con la finalidad de que reducir el riesgo de contagiarse por el coronavirus. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/preguntas-laborales-frecuentes-en-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19/ Con información de Prodecon.

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