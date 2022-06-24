La cantante y actriz mexicana ha acumulado un patrimonio de 10 millones de dólares, es decir, 200 millones de pesos y enfrenta una deuda con el SAT de más de 7 millones El Servicio de Administració...

La cantante y actriz mexicana ha acumulado un patrimonio de 10 millones de dólares, es decir, 200 millones de pesos y enfrenta una deuda con el SAT de más de 7 millones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría embargar los bienes inmuebles de Belinda, cantante y actriz mexicana, quien recientemente viajó a España sin haber saldado la deuda millonaria que presenta con el organismo. En diciembre del año pasado, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se informó que Belinda adeuda un monto de 7 millones 235 mil 769 pesos ante el órgano recaudador. De acuerdo con el portal Terra México, la intérprete mexicana podría ser sometida a un embargo y perder varios de sus bienes acumulados durante su trayectoria en la televisión y la música, que la ponen como una artista de talla internacional.

Patrimonio de la cantante

Datos de Celebrity Net Work revelan que la cantante ha acumulado un patrimonio de 10 millones de dólares, lo equivalente a 200 millones de pesos. El año pasado, diversos medios reportaron que adquirió una lujosa mansión en uno de los vecindarios más exclusivos de Los Ángeles, California. El inmueble esta valuado en 4 millones 200 mil dólares, el equivalente a casi 85 millones de pesos.

El pasado 4 de marzo, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si el informe de deudores a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluiría información sobre personalidades famosas como Belinda.

Ante la interrogante, el mandatario aclaró que no se tomarían acciones en contra de la intérprete de "El baile del sapito" y que tampoco se le perseguirá por la deuda que tiene con la institución.

Cabe resaltar que la omisión total o parcial de alguna contribución está tipificada en el artículo 108 del Código Fiscal Federal, y es castigado de tres meses a nueve años de prisión, según el monto de lo no declarado.

Antecedentes del caso Belinda

No es la primera vez que la artista enfrenta adeudos con el SAT. En 2011, las autoridades fiscales detectaron irregularidades en la declaración de Belinda, correspondiente al ejercicio de 2009. La intérprete de "Dopamina" delegó la responsabilidad a su contador, Addiel Armando Mendoza, para que representara sus intereses, ya que ella desconocía su situación legal frente a estos hechos que se le imputaban fiscalmente. Al no tener respuesta de los representantes de Belinda, las autoridades del SAT en 2013 turnaron la denuncia al Ministerio Público y reunieron los elementos para imputar cargos contra la cantante. De acuerdo con el DOF publicado el pasado 24 de diciembre, la deuda pendiente de la cantante es de 7 millones 235 mil 769 pesos con el SAT. El edicto solicitó la comparecencia de Fabiola García López, su representante, ante la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un plazo de 30 a partir de la publicación del mandato.