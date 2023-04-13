¿Qué hacer si mi devolución automática fue rechazada en 2023?

Existen contribuyentes que podrían haber tenido su solicitud de devolución rechazada sin saberlo, pero aún tienen opciones para recuperar su saldo a favor Las autoridades fiscales deben devolver la...

Existen contribuyentes que podrían haber tenido su solicitud de devolución rechazada sin saberlo, pero aún tienen opciones para recuperar su saldo a favor Las autoridades fiscales deben devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Esto lo establece el Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Para poder recibir una devolución automática de impuestos, los contribuyentes deben presentar su declaración anual. Las personas físicas empezaron a presentar su declaración anual en abril de 2023, al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Muchos contribuyentes que no han recibido su devolución por parte del SAT piensan que el proceso sigue su curso. Pero de acuerdo con especialistas consultados por Reforma, probablemente en algunos casos fue rechazada la devolución y no lo saben. Si este es el caso, todavía hay opciones para recuperar ese saldo a favor. (Imagen: El Contribuyente)

Consulta el estatus de la devolución

Los contribuyentes pueden consultar el estado de su trámite, siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa al portal de internet del SAT

Ve al apartado de Devoluciones y compensaciones, y selecciona Seguimiento de trámites y requerimientos

Elige el ejercicio 2022

Si la solicitud de devolución fue rechazada ahí se desplegará el estatus de rechazo. Para conocer el estatus de su devolución, los contribuyentes también pueden ingresar directamente al Buzón Tributario.

Casos en que no aplica la devolución automática

Si la devolución automática fue rechazada, el siguiente paso es verificar porque no procedió. Estas son algunas de las razones por las que pudo no proceder:

Si tu saldo a favor es superior a 150 mil pesos.

Si en 2022 obtuviste ingresos por bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión.

Si durante todo el ejercicio al que corresponde tu saldo a favor, estuviste suspendido en el Registro Federal de Contribuyentes.

Si te encuentras como no localizado en tu domicilio fiscal registrado ante el SAT, salvo que te encuentres únicamente en sueldos y salarios.

Si tu solicitud de devolución no corresponde al ejercicio 2022.

Si presentas tu declaración con Contraseña cuando estás obligado a hacerlo con e.firma.Presentes solicitud de devolución vía Formato Electrónico de Devoluciones, previo a la obtención del resultado de la declaración que hubieres ingresado a la facilidad administrativa.

No elijas la opción de devolución.

Presentes la declaración después del 31 de julio de 2023.

Si tienes revocados certificados de sellos o firmas digitales o te encuentras en la relación de contribuyentes incumplidos publicada en el Portal del SAT o solicitas la devolución con base en comprobantes fiscales expedidos por contribuyentes que se encuentren dentro del listado de incumplidos publicado en el Portal del SAT.

¿Qué hacer si mi devolución automática fue rechazada en 2023?

Al dar clic sobre el folio de la declaración, podrás ver las discrepancias señaladas por el SAT en la declaración original.

Error en la cuenta CLABE

Si la devolución fue rechazada por un error, como por ejemplo que la cuenta CLABE proporcionada no sea correcta, lo que puedes hacer es lo siguiente:

Ingresa al Buzón Tributario con el RFC y contraseña

Selecciona en “Otros trámites y servicios” la opción de “Devoluciones y compensaciones”, y luego “Devolución” “Realiza la sustitución de cuenta CLABE por devolución no pagada”

Posteriormente se tiene que seleccionar “Iniciar”, se refleja la solicitud del cambio de cuenta CLABE, a la cual se tiene que acceder y realizar la sustitución por una cuenta que se encuentre activa.

Declaración complementaria

Pero si lo que se te solicita son copias de constancias o facturas, puedes optar por solventar las inconsistencias con una declaración complementaria. Una declaración complementaria te permitirá corregir errores o las incosistencias detectadas por el SAT, así como añadir datos o deducibles que no fueron agregados.